Recensement des personnes concernées par les aides sociales : Introduction du système de numérisation

La ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué que son département a entamé le recensement numérique des personnes concernées par les subventions et aides sociales de l’Etat.

Intervenant à l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale des cadres de l’Administration centrale, des DASS et DASS délégués, Mme Eddalia a précisé que cette opération se déroule en coordination avec plusieurs secteurs ministériels et permettra disposer d’une banque de données précise, des personnes nécessiteuses concernées par les aides sociales à l’instar des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité, les personnes âgées, et l’enfance assistée et les femmes en situation de détresse, les sans abris, ainsi que les personnes aux besoins spécifiques, et ce, afin de consolider les mécanisme de prise en charge et améliorer les services d’accompagnement de ces franges de la société.

Mme Eddalia a dans ce contexte affirmé que son département a enregistré certains cas de bénéficiaires des aides sociales, qui sont pourtant à l’abri du besoin, et au détriment des vrais nécessiteux. La ministre a souligné également l’importance du caractère social dans la politique de l’Etat, pour la prise en charge des catégories démunies de la société, tout en annonçant un projet de mise en place d’un plan complémentaire du secteur pour améliorer les services de prise en charge et assurer la couverture complète et globale de toutes les catégories démunies et nécessiteuse de la société.

Dans ce même ordre d’idées, elle a souligné que le secteur «prend en charge toutes les catégories vulnérables, notamment au niveau des 53 établissements d’accueil de l’enfance assistée et 29 foyers pour personnes âgées et 232 établissements pour enfants handicapés, ainsi qu’au niveau d’un certain nombre de classes spéciales ouvertes en coordination avec le secteur de l’éducation nationale au profit des enfants handicapés, dont le nombre est de 605 classes répartis sur 48 wilayas, auxquels s’ajouteront deux centres nationaux de prise en charge des femmes violentées. Au sujet de la rencontre, la ministre a souligné qu’elle vise à faire l’évaluation de la performance administrative et financière des services déconcentrés du Secteur, et le suivi et contrôle de l’état de mise en œuvre des programmes et actions liés à la Solidarité nationale et aux catégories démunies et personnes aux besoins spécifiques.

Il convient de rappeler par ailleurs que le fichier des personnes nécessiteuses, fait ressortir 854.814 personnes bénéficiant de l’Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) pour un budget équivalent à 42,5 milliards de dinars. Cependant, le département de l’intérieur a recensé 2 millions de personnes «démunies»

Toutefois, le nombre de personnes vivant dans la précarité est beaucoup plus élevé que ce qui est annoncé officiellement, selon la ministre qui avoue que le département de solidarité nationale, ne dispose pas «de vrais chiffres», parce que, a-t-elle souligné, «on n'a pas encore réussi à définir qui est pauvre et qui ne l'est pas».

Evoquant par ailleurs, toutes les actions du secteur pour réduire le nombre de personnes nécessiteuses, Mme Eddalia parlera des programmes de développement social qui ont contribué, de la période allant de 1999 à 2017, à la concrétisation de 3.000 projets qui s’ajoutent au programme d’insertion sociale et professionnelle permettant l’insertion de 500.000 bénéficiaires des couches vulnérables.

La ministre a souligné que le programme spécial d’insertion des diplômés dirigé par le secteur de la solidarité nationale a fourni jusqu’au premier semestre 2017, plus de 260.000 emplois en parallèle avec le dispositif du micro- crédit qui a accordé 800.000 crédits pour financer des micros projets dans divers domaines contribuant à créer 1,2 million d’emplois.

Durant cette période, 269 cellules de proximité de solidarité ont été créées au niveau des communes pour recenser les foyers de pauvreté et les besoins de la population nécessiteuse et les prendre en charge, a-t-elle fait savoir, ajoutant que son secteur a aidé 800.000 personnes au titre du programme de l’indemnité forfaitaire de solidarité.

Salima Ettouahria