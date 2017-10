Sécurité et stabilité : L’Etat a assuré tous les moyens nécessaires

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, a affirmé, hier à Alger, que l'État avait assuré «tous les moyens nécessaires» pour préserver les acquis de sécurité et de stabilité qui constituent «une ligne rouge à ne pas franchir».

«L’Etat a assuré, sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tous les moyens nécessaires pour préserver les acquis de sécurité et de stabilité», a indiqué M. Bedoui qui répondait aux questions des députés de la commission des finances et du budget de l'APN à l'issue de la présentation d'un rapport sur le projet du budget alloué à son secteur dans le projet de loi de finances (PLF) 2018, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua. Rappelant «les menaces terroristes et criminelles qui pèsent sur les frontières nationales», le ministre a réaffirmé que «les acquis de sécurité et de stabilité ont été réalisés grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et constituent une ligne rouge à ne pas franchir».

«La police algérienne est capable de préserver la sécurité et la stabilité et de protéger le citoyen et ses biens», a précisé M. Bedoui, ajoutant que «la préservation de la sécurité est la responsabilité de tous» et «il sera procédé prochainement à la dotation de plusieurs communes de nouvelles structures de sécurité». Le peuple algérien «est à même de surmonter toutes les crises et difficultés» et «ne permettra à quiconque de porter atteinte à l'intégrité territoriale du pays ni à sa stabilité». Concernant «l'anarchie» qui caractérise certaines grandes villes, le ministre s'est engagé à revoir l'organisation administrative de ces villes, à travers «la prise de mesures urgentes avant la fin 2017». Il a ajouté que ses services étaient «en phase d'élaborer une série de projets de lois pour consacrer les nouveaux principes constitutionnels et la gestion décentralisée», citant en particulier ceux inhérents aux collectivités territoriales, à la démocratie participative et à la fiscalité locale. Concernant le rejet de certaines candidatures aux élections locales du 23 novembre, le ministre a indiqué que «les procédures légales relatives aux élections, ont été appliquées à tous les candidats et la justice a examiné tous les recours présentés. Concernant l'opération de distribution des documents biométriques, M.Bedoui a affirmé que «plus de 11 millions de passeports biométriques et 7 millions de cartes d'identité biométriques ont été distribués», annonçant dans le même cadre l'édition de la carte d'immatriculation électronique des véhicules et du permis de conduire biométrique en début 2018. «La lutte contre la corruption et la bureaucratie sera menée à travers la poursuite de l'utilisation de nouveaux moyens technologiques et la modernisation de l'administration», a affirmé le ministre.

En termes de chiffres, M. Bedoui a indiqué que le projet de budget de son département dans le cadre du PLF-2018 «a enregistré une augmentation de 7,94 %» par apport à la loi de finances 2017.

Il est élaboré sur des axes essentiels dont, «la rationalisation des dépenses, la poursuite des mesures d'amélioration du service public, la redynamisation de la cadence de réalisation des projets et la poursuite des efforts déployés en matière de développement local». (APS)