Le premier rapport du Conseil national des droits de l'Homme soumis au président de la République début 2018

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar, a indiqué, hier à Alger, que le premier rapport annuel sera soumis au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et à toutes les parties concernées au début de l'année 2018.

«Le rapport annuel du CNDH sur l'état des droits de l'Homme en Algérie sera rendu public en janvier ou février 2018 et sera soumis, en vertu de la Constitution, au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre», a déclaré à l'APS Mme Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar. Les six commissions permanentes du CNDH, installées au mois de mars 2017, s'attellent chacune dans son domaine à l'élaboration de leurs rapports et l'opération se déroule en «toute transparence», a-t-elle affirmé. Il s'agit de la commission des affaires juridiques, la commission des droits politiques et civils, la commission de l'enfant et de la femme, la commission des droits sociaux et économiques, la commission de la société civile et la commission de la médiation. Le CNDH, institué en application des dispositions de la Constitution amendée de février 2016, constitue un trait d'union entre la société civile et le gouvernement, a indiqué Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar, ajoutant que les doléances parvenues au Conseil sont transmises aux secteurs concernés. Le CNDH a pour missions, la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation en matière de droits de l'homme ainsi que l'enquête sur d'éventuelles violations des droits de l'homme et leur signalement aux autorités compétentes. Il formule des propositions et des solutions. Le Conseil effectue également des visites d'inspection inopinées aux différents établissements de détention et ceux destinés aux personnes aux besoins spécifiques. Il assure dans le cadre de ses missions la médiation afin d'améliorer la relation entre les Administrations publiques et le citoyen. Outre le rapport annuel adressé au Président de la République, le CNDH contribue aussi à l'élaboration de rapports présentés périodiquement par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales. Le CNDH, qui remplace l'Observatoire national des droits de l'Homme et la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), est composé de 38 membres dont quatre sont choisis par le Président de la République, deux par le président du Conseil de la Nation et deux par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le reste des membres sont choisis parmi les représentants de la société civile, du mouvement associatif, des organisations professionnelles et syndicales, pour leurs compétences et intégrité et leurs expériences en matière de droits de l'Homme.



Hommage à Leila Tayeb et à "Machaâl Echahid"



Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a rendu hommage, hier à Alger, à la moudjahida et membre du Conseil de la Nation, Leila Tayeb, et au président de l'Association "Machaâl Echahid", Mohamed Abad, pour leurs efforts au service de l'Algérie.

Organisée dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération, la cérémonie, présidée par la présidente du CNDH, Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, en plus d'autres responsables et personnalités de la société civile.

«Cet hommage se veut une manifestation de la gratitude et de la reconnaissance dues à la moudjahida Leila Tayeb pour les sacrifices consentis afin que le peuple algérien recouvre son indépendance et sa dignité et au président de l'Association "Machaâl Echahid", Mohamed Abad, pour sa contribution à la préservation de la mémoire de notre révolution et nos chouhada», a indiqué la présidente du CNDH. Le CNDH a décidé de rendre hommage à des personnalités qui ont fait l'histoire et la gloire de l'Algérie par fidélité aux sacrifices consentis pour le recouvrement des droits spoliés des Algériens par le colonisateur, a déclaré Mme Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, estimant qu'il s'agit là de «la plus infâme atteinte aux droits de l'homme».

La moudjahida Leila Tayeb, qui a quitté les bancs du lycée pour rejoindre le maquis, est l'une des fondatrices de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) après l'indépendance. Avant sa nomination au Conseil de la Nation en 2001 au titre du tiers présidentiel, elle a occupé plusieurs postes à l'Assemblée populaire nationale (APN) et à la présidence de la République. Elle a représenté le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans de nombreuses rencontres internationales.

De son côté, M. Mohamed Abad a été membre de la Coordination des enfants de chouhada et du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui et enfin président de l'Association "Machaâl Echahid" qui œuvre pour la consécration de la transmission intergénérationnelle. Dans une conférence, à cette occasion, l'historien Mohamed Lahcen Zeghidi a évoqué la dimension humaine dans la déclaration du 1er Novembre 1954, précisant qu'une place considérable a été accordée aux droits de l'Homme. (APS)