Algérie-Russie : Échange d'expertises

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a reçu hier l'ambassadeur de Russie en Algérie, Alexander Egorov, avec lequel il a évoqué la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience, les deux responsables ont évoqué la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme, notamment le volet relatif à la réalisation de villes aux normes internationales, ajoute le document. A cette occasion, M. Temmar a mis en avant l'importance de consolider les relations bilatérales à travers l'échange d'expertises dans les domaines de l'habitat, l'urbanisme et de la ville et en matière de gestion des villes et volets y afférents, conclut le document. (APS)