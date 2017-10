Décès du moudjahid et ancien ministre Larbi Dmagh El-Atrous

Le moudjahid et ancien ministre Mohamed Larbi Dmagh El Atrous est décédé à l'hôpital militaire Mohamed-Seghir-Nekkache d'Ain Naâdja (Alger) à l'âge de 93 ans, a-t-on appris hier auprès de ses proches. Le défunt est né en 1924 à Ouled Hbaba (wilaya de Skikda) où il a reçu sa première instruction et s'est imprégné des valeurs et principes du militantisme dans les rangs du mouvement national. Emprisonné après le déclenchement de la guerre de Libération nationale jusqu'en 1955, le défunt poursuivra par la suite son parcours de lutte pour l'indépendance de l'Algérie et le recouvrement de sa souveraineté nationale. Après l'indépendance, Mohamed Larbi Dmagh El Atrous prendra part à l'édification des institutions de l'Etat algérien à travers les missions et les responsabilités qu'il assumera, dont celle de ministre de la Culture. Le défunt sera inhumé aujourd’hui après la prière du Dohr au cimetière de Cheraga (Alger). En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Larbi Dmagh El Atrous, dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours de lutte pour l'indépendance de l'Algérie. «Avec sa disparition, l'Algérie, qui commémore l'anniversaire du déclenchement de sa glorieuse Révolution, perd un de ses valeureux enfants qui ont, très tôt, répondu à l'appel du 1er Novembre en rejoignant les rangs de la guerre de Libération et qui ont eu l'honneur de prendre part à l'édification de l'Algérie indépendante à laquelle il a voué sa vie en accomplissant sa noble mission avec abnégation», a souligné le ministre.(APS)