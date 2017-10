Arrestation d'un élément de soutien à Boumerdès

Un détachement de l’ANP a arrêté, le 27 octobre 2017, un élément de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès/1re RM", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et de la Gendarmerie nationale (GN) "ont arrêté, à In Salah/6e RM, deux contrebandiers et saisi un camion chargé de 45 moteurs de différents types de véhicules, tandis que des éléments de la GN, en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont intercepté à Tlemcen/2e RM et Bechar/3e RM, deux narcotrafiquants en possession de 23 kilogrammes de kif traité", a ajouté le communiqué du MDN.

De même, "12.322 unités de produits pyrotechniques ont été saisies à Sétif/5e RM et 52.800 boîtes de cigarettes à El-Oued/4e RM".

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont mis en échec à Boumerdès, Oran, Mostaganem et Annaba, des tentatives d’émigration clandestine de 72 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Béchar et Tindouf/

3e RM". (APS)