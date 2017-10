Un terroriste se rend à Adrar

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire (ANP), le terroriste dénommée, T. Mohammed, s'est rendu, hier, aux autorités militaires d'Adrar (3e Région militaire)", à indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Ledit terroriste avait en sa possession un pistolet semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions". "Ces résultats réitèrent l'efficacité de l'approche adoptée par l'Armée nationale dans l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité du pays", conclut le communiqué.