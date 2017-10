Apologie du terrorisme : 3 personnes arrêtées à Constantine

La brigade d'investigation en cybercriminalité de la sûreté de la wilaya de Constantine a mis fin aux agissements d’un groupe de 3 individus qui projetait d’attenter à la vie d’un agent de police. Selon un communiqué de la cellule de communication, c’est à la suite d’informations reçues le 18 octobre passé, et faisant état d’un échange de messages électroniques en rapport avec la liquidation physique d’un des leurs, que les éléments de la sûreté ont procédé à l’ouverture d’une enquête, laquelle a abouti à l’arrestation de deux hommes et une femme, dont l’âge varie entre 28 et 35 ans, et ce, au niveau de la wilaya de Constantine, ainsi que d’une wilaya voisine. Les mis en cause ont été présentés devant le procureur général près le tribunal de Constantine.

I. B.