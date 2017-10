Ligue 1-Mobilis (9e journée), USMA 4 – CRB 0 : Naufrage belouizdadi à Hamadi

Le Chabab de Belouizdad a pris hier une véritable raclée au stade Omar-Hamadi de Bologhine face à une équipe usmiste qui lui était supérieure sur tous les plans. D’habitude très serré entre ces deux formations, le derby USMA-CRB a dérogé à la règle.

Une véritable leçon de football administrée par les protégés de Paul Put à leur invité du jour. Réputée pour être la bête noire du Chabab, l’USMA lui a fait subir en la circonstance sa première défaite de la saison. Il faut dire aussi que côté CRB, l’équipe était fort amoindrie de nombreux titulaires et pas des moindres. Ainsi, Belaili, Tariket, Chebira, Aribi blessés, et Bouchar suspendu ont manqué à l’appel. Hamia, lui aussi blessé n’a été retenu pour ce match qu’en dernière minute par Todorov.

Il n’a pas servi à grand-chose finalement et n’a joué que la première période. Côté usmiste, les absences pour des raisons différentes de Meftah, Hamzaoui, Khoualed, Beldjilali, Cherifi et Sayoud, n’ont aucunement affaibli l’équipe de Soustara, qui dispose d’un riche effectif. Outrageusement dominés dès le coup d’envoi de la rencontre, le CRB n’a pas su contenir le déchainement des camarades de Zemmamouche. Ces derniers parviennent d’ailleurs rapidement à ouvrir la marque par l’entremise de Benmoussa, qui sur coup franc direct trompe Salhi. Ce dernier pris à contre pied, du fait que la balle a ricoché sur l’un de ses défenseurs formant le mur, n’a rien pu faire (7’). Quelques minutes seulement plus tard, sur une offensive des Rouge et Noir, Naâmani touche le ballon de la main en pleine surface de réparation. L’arbitre sans aucune hésitation désigne le point de penalty. Chargé de son exécution, l’excellent Ziri-Hammar ne s’est pas fait prier pour doubler la mise en faveur des siens (12’). Heriat et ses partenaires prennent un coup de massue sur la tête. Ils ne pouvaient imaginer un début de match aussi catastrophique. Le pire restait à venir pour les Bélouizdadis. En effet, une autre faute de main du même Naâmani permet à l’USMA d’ajouter un 3e but sur penalty, botté victorieusement par Darfalou (23’). Sonnés, les gars à Todorov étaient incapables de développer leur jeu habituel. Ils subissent une domination outrancière, qui les fait plier encore une fois. Ainsi, sur un contre rapide, bien manœuvré par Ziri-Hammar avec Meziane, sur le flanc droit, ce dernier adresse un centre impeccable qui trouve Darfalou à l’affût, qui le catapulte en pleine course au fond des filets de Salhi. Médusé, le keeper bélouizdadi, impuissant, ne pouvait que constater les dégâts (40’).

L’USMA a plié le match en première période. Elle s’est donnée ensuite à une démonstration de son jeu collectif bien huilé par la suite. Sale après-midi pour le Chabab. Il a complètement raté sa sortie. Le cumul de problèmes au sein du club, avec des joueurs impayés depuis des mois et les nombreuses absences enregistrées, a eu raison de lui.

Véritable naufrage bélouizdadi à Omar-Hamadi. Les Usmistes, quant à eux, enregistrent leur second succès d’affilée, remportant les deux derbys face respectivement à l’USMH (2-0), puis au CRB (4-0). On croyait l’USMA ébranlée par son élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au WA Casablanca. Eh bien, pas du tout. Les camarades de Koudri ont démontré leurs capacités à se relever rapidement et leur force de caractère. Ce sont les signes des grandes équipes, et l’USMA en est une. Les protégés de Paul Put sortent leurs griffes et affichent leurs prétentions de jouer pour le titre, cette saison. S’ils négocient bien leurs trois prochains matches en retard, ils reviendront en force dans le haut du tableau. Ils ont fait retrouver le sourire à leurs inconditionnels. C’est en soi une grande satisfaction. Pour leur part, les fans bélouizdadis, dépités, ont fait savoir qu’ils veulent un vrai président à la tête du club.

