Vovinam viet vo dao (3e édition/Séniors) : L'Olympic Bourouba remporte le trophée

Le club Olympic Bourouba (Alger) a remporté vendredi à Alger la Coupe de l'Ambassadeur du Vietnam en Algérie en raflant huit médailles d'or lors de la phase finale qu'a abritée la salle Harcha-Hacène (Alger), en présence de l'ambassadeur de la République du Vietnam en Algérie, Pham Quôc Tru. Les athlètes de l'Olympic de Bourouba ont remporté huit médailles en or, trois en argent et une en bronze, alors que l’équipe de la Sûreté nationale s'est contentée de la deuxième place avec six médailles en or, six en argent et deux en bronze, suivie de Sporting Freha (Tizi Ouzou) à la troisième place avec deux médailles en or, deux en argent et une en bronze. L'entraineur de l'équipe nationale, Kamel Lounes, a estimé dans une déclaration à l'APS que la compétition avait connu la domination des athlètes de l'équipe nationale dans la majorité des disciplines dont le nombre a été réduit par rapport aux disciplines du championnat national et avait été marquée par plusieurs figures à l'instar de Fatma Zohra et Djaout du Widad Eucalyptus, et Lydia Amadess de Sporting Freha (Tizi Ouzou). Les représentants du Club Olympic Bourouba ont participé à la majorité des finales en remportant cette fois-ci la Coupe face aux athlètes de l'équipe de la Sûreté nationale qui était absente dans plusieurs disciplines à cause des blessures de leur athlètes lors du dernier Championnat mondial-2017 à New Delhi (Inde), a affirmé M. Lounes.

Pour sa part, le président du Club Sporting Freha, a indiqué : «Nous déployons d'importants efforts pour développer le niveau technique de l'équipe et décrocher des médailles. Notre objectif est de donner les meilleurs lutteurs dans cette discipline, et c'est ce que nous avons pu accomplir aujourd'hui en gagnant contre l'Olympique Bourouba qui compte parmi ses rangs des éléments de la sélection nationale».

Le directeur de l'organisation sportive au sein de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao, Slimane Hamadi, a relevé que la fédération a tracé un programme riche pour cette saison comprenant notamment quatre tournois nationaux, un championnat africain au Maroc, un championnat national, une coupe d'Algérie ainsi qu'un stage national pour les entraîneurs à Azzefoun (Tizi Ouzou). Organisée chaque trois ans, la Coupe de l'Ambassadeur s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 55ème anniversaire de l'officialisation des relations d'amitié entre l'Algérie et le Vietnam qui a reconnu l'indépendance de l'Algérie le 26 octobre 1962. Quatre-vingt-deux athlètes en vovinam viet vo dao (66 messieurs et 16 dames), représentant 69 clubs de 14 wilayas ont pris part à la deuxième édition de la Coupe de l'Ambassadeur.