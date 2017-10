Ligue-2 (8e journée) : Skikda prend les commandes

La JSMS a pris la tête du classement à l'issue de la huitième journée du Championnat de Ligue-2. Les poulains du coach, Gomes, ont pris le dessus sur l'ex leader, Sun l’occurrence l'AS Ain M'lila, à domicile (2-0). La formation de Skikda a su gérer comme il se doit cette confrontation au sommet. Après quelques ratés, le très expérimenté, Beramla, parvient à trouver le chemin des filets juste avant la pause (41’). De retour du vestiaire, son coéquipier Behloul (53’) met à l'abri son équipe et scelle définitivement le sort de cette rencontre très disputée. Par ailleurs, le MOB a été tenu Sun échec à domicile par la coriace formation du Rapid de Relizane (2-2). Tout s'est joué en première période dans cette partie pour le moins tendue. Derrag profite d'une erreur (3’) de la défense pour donner l'avantage au visiteurs. Kadri lui répond avec un superbe tir lointain (8’) en trompant la vigilance du portier Zaidi. À la demi heure de jeu, Salhi permet aux Crabes de mener à la marque. Il transforme un penalty accordé par M. Bouslimani, arbitre de la rencontre. Mais la joie des protégés de Biskri fut de courte durée. 35', Tebib égalise et permet au RCR de revenir avec le point du nul de son périlleux déplacement à Bejaïa. La meilleure opération du jour est à mettre à l'actif de l'autre formation de la ville de Yemma Gouraya. En effet, la JSMB est allée à Saida damer le pion au Mouloudia local. L'unique réalisation de cette rencontre, entre deux vieilles connaissances, à été l'oeuvre de Seghier dans les arrêts de jeu (90+44). Un bel exploit qui permet aux joueurs de Zeghdoud de pointer aux pieds du podium. De son coté, l'ASO prolonge sa série d'invincibilité. Les coéquipiers de Baouche ont forcer le Chabab de Batna au partage des point à l'issue d'une rencontre musclée. Juste avant la mi-temps, Mahious ouvre la marque pour les locaux. Néanmoins, le CAB ne parviendra pas à garder jusqu'au bout son avantage. 83', Belhaoua remet les pendules à l'heure. Dans le bas du tableau les choses se compliquent un peu plus pour le Raed de Kouba qui vit une grave crise financière et administrative. La lanterne rouge s'est inclinée à Bordj Bou Arreridj face au CABBA. Le seul but de la partie est signé Gherbi sur penalty (59’). Le CRB Ain Fekroun, deuxième relégable, n'a pas fait mieux. Les joueurs de Karouf ont été battus à Oran (2-1) par l'ASMO. Par ailleurs, dans la rencontre des mal-classés, l'ABS et le GCM se sont neutralisés (0-0) à Boussâada. Un nul qui n'arrange guère les affaires des deux formations.

R. M

Résultats

ASM Oran - CRB Aïn Fekroune (2-1)

MC El Eulma - WA Tlemcen ( 0-0)

Amel Boussaâda - GC Mascara (0-0)

MC Saïda - JSM Béjaïa (0-1)

JSM Skikda - AS Aïn M'lila (2-0)

CAB Bou Arréridj - RC Kouba (1-0)

CA Batna - ASO Chlef (1-1)

MO Béjaïa - RC Relizane (2-2)

Classement

Pts J

1). JSM Skikda 18 8

2). MO Béjaïa 17 8

3). AS Aïn M'lila 16 8

4). ASO Chlef 16 8

5). JSM Béjaïa 14 8

6). ASM Oran 13 8

7). RC Relizane 12 8

8). CABB Arréridj 11 8

9). MC Saïda 10 8

10). WA Tlemcen 9 8

11). CA Batna 9 8

12). MC El Eulma 7 8

13). Amel Boussaâda 6 8

14). GC Mascara 6 8

15). CRB Aïn Fekroune 5 8

16). RC Kouba 3 8