Regard : Où est passé le médecin de famille ?

Les bonnes habitudes «sanitaires» ne font plus partie de nos priorités, voire de notre hygiène de vie. Le médecin qui veillait sur notre santé, soignait nos petits et grands bobos et suivait de près notre développement physique et psychologique n’est plus qu’un vieux et vague souvenir. L’homme qui volait, chaque fois au secours des tout petits ainsi que leurs parents et auquel on vouait un profond respect n’existe plus. Il est carrément boudé par la société qui se montre ingrate envers ce toubib au statut d’ami et de proche dont la mission ne se limite certainement pas prendre en charge médicalement parlant le malade, mais aussi de prodiguer des conseils pour retrouver la forme ou tout simplement réaliser la fameuse devise si chère, à tous ; un esprit saint dans un corps sain. Avec sa blouse blanche et ses lunettes, à peine sur le bout du nez, sa gentillesse et son sourire large, provenant de ses «tripes», à chaque visite, il arrive avec une facilité déconcertante de nous remettre sur pieds, avec son ordonnance indéchiffrable pour les profanes que nous sommes, mais réussissait toujours à «chasser» un vilain virus ou calmer une douleur. Qui d’entre-nous ne garde pas en mémoire l’image de ce praticien généraliste du quartier qui prenait en charge tous les membres de la famille, connaissant l’état de santé de chacun en lui administrant un traitement spécifique ? Malheureusement, ce dernier, devenu, le médecin de la grande famille est jeté aux oubliettes. Le médecin de famille ; ce praticien, à vrai dire qui traitait l’homme, contrairement au spécialiste qui s’occupe de l’organe, est ignoré, boudé. La culture du médecin de famille qui avait existé a bel et bien disparu. Pourtant, sous d’autres cieux, l’on continue à encourager cette formule, érigée même en spécialité, à part entière. Chez-nous, ça ne se passe pas comme ça et le comble, on a tendance, de plus en plus à recourir à un spécialiste alors que certains problème de santé peuvent être carrément traités par le généraliste. Aujourd’hui, aller vers la réhabilitation du médecin de famille, et partant là, vers le praticien généraliste, premier maillon du système de santé qui est indispensable pour améliorer la prise en charge des malades.

Samia D.