Dans la lucarne : Clubs sans dirigeants ?

Quand notre championnat national au niveau de son élite est passé de l’amateurisme au professionnalisme, nombreux sont ceux qui ont applaudi cette initiative en dépit des insuffisances constatées. Il était certain que les infrastructures, les sources de financement manquaient terriblement à un tel projet. On a cependant tenté l’aventure. Car c’en est

une ! Une expérience avec 32 clubs (16 par paliers) commence, tout en espérant une amélioration avec le temps. Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que les choses se détériorent à vue d’œil. Il n’y a pas longtemps, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a affirmé que « si l’on appliquait la règlementation en vigueur à la lettre, on peut dire que tous les clubs sont en situation de banqueroute». La plupart d’entre eux ne vivent que de l’argent des contribuables et de quelques sponsors. Avec le temps, même ces sponsors qui étaient volontaires, dans un premier temps, pour investir dans les clubs sont aujourd’hui utilisent souvent leur « frein à main ». Ils choisissent le club qu’ils veulent pour véhiculer leur publicité. À vrai dire, tout le monde a appris à compter ses sous, comme l’on dit. Face à cette situation très dure pour certains clubs, pour ne pas généraliser, des joueurs sont en train de recourir à des grèves. Ce procédé, malgré tout, ne tient pas la route du fait que les caisses sont à sec. Des joueurs ne manquent pas de dire qu’il n’y a même pas de dirigeants à qui s’adresser. L’USMH vit des moments très difficiles, puisque les joueurs n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. Certes, ils ne sont pas les seuls, mais leur problème se pose avec acuité. Sur le plan technique, les résultats sont jugés très médiocres pour ne pas dire

«catastrophiques». Hormis les victoires contre Blida et le PAC (3 à 2), l’USMH a été la des prédateurs de la Ligue-1. Ce qui est plus grave, c’est que le club harrachi manque de tout. Il n’arrive même pas à fournir l’eau minérale aux joueurs lors des matches de championnat. Ce qui prouve bien l’état de déliquescence de ce club qui pratique l’un des meilleurs football de notre championnat national au niveau de son élite. Les banlieusards ne disposent pas de dirigeants capables d’honorer les engagements du club vis-à-vis des joueurs et des supporters. Hélas, l’USMH n’est pas la seule dans cette situation. La JSK et le CRB pour ne citer que ces deux clubs vivent les mêmes problèmes. Il est vrai que sur le plan financier, c’est une situation intenable. À Tizi-Ouzou, les membres du directoire, mais aussi ceux du CA, l’attendent impatiemment l’arrivée des Italiens de Rocco Cavallo. A priori, et après deux mois que Sadmi a pris la place de Hannachi, l’argent tarde à pointer le bout de son nez. Ce qui ne fait qu’inquiéter aussi bien les dirigeants, les joueurs que les supporters du club. Un ultimatum a été lancé à Sadmi avant sa destitution. En effet, le 07 novembre le nouveau président sera dans l’obligation de s’expliquer sur le retard des Italiens qui venaient investir plus de 5 millions d’euros. Aujourd’hui, à la JSK, on montre un certain scepticisme. À Belouizdad, on n’est pas mieux positionné, puisque la grève a été utilisée à plusieurs reprises pour dénoncer le président du club qui n’a pas encore payé les joueurs. C’est comme une « fuite en avant» en tentant de gagner du temps. Nos clubs n’arrivent pas à suivre le rythme de ce professionnalisme à l’algérienne. Faut-il continuer dans cette voie ?

La question reste posée.

Hamid Gharbi