Ligue-1 (9e journée) : Le PAC cale, l'ESS victorieux à Oran

Les quatre rencontres au programme ont été, le moins que l'on puisse dire, très animées. On peut même dire qu'elles ont été jalonnées de quelques surprises pour le moins inattendues.

D'abord, le leader constantinois qui recevait l'O Médéa dans son fief du Chahid Hamaloui, a failli y laisser des plumes après que Boucherit a ouvert le score très tôt (4e minute). Les poulains d'Amrani ont rencontré les pires difficultés pour enfin trouver la voie des filets par Lamri : un but salvateur. Les locaux ont eu en fin de partie 5 nettes occasions pour inscrire le but victorieux, mais mal inspiré Abid les a toutes ratées au grand dam des fans locaux. Il laisse ainsi deux précieux points. Il n'a pas profité du faux pas des Pacistes dans leur ground de Bologhine. Alors qu'ils menaient au score (2 à 1) sur des buts de Bouchina et Nadji, tout le monde s’attendait à ce que personne ne puisse leur enlever les trois points du succès. Les Harrachis ont ouvert le score par Benrokia avant le retour des poulains du coach espagnol, José Maria. Puis au fur et à mesure que le temps passait, les banlieusards s'enhardissaient et parviennent à remettre les pendules à l’heure sur un but, sur penalty, de Mellal. Le même Mellal parviendra à marquer le but victorieux et son deuxième particulier. Une victoire inattendue à Bologhine. Hormis sa défaite, lors de la première journée devant l'USMA (3 à 1), le PAC n'a pas perdu. Les Harrachis leur infligent ainsi leur deuxième revers de la saison. Malgré une «crise» aigüe, les Harrachis ont réussi à bien se secouer. C'est de bon augure pour la suite de la compétition.

À Zabana, le MO, qui recevait l'ESS a été, contre toute attente, surpris par un ensemble qui voulait faire oublier à ses fans la défaite à Constantine devant le CSC. Haddouche dès la première minute de jeu a trouvé le chemin des filets suite à un service de Djabou. Les Oranais égalisent par Toumi qui venait de faire son apparition sur le terrain. Puis, à cinq minutes du baisser de rideau, Haddocuhe, en position « litigieuse », partira seul avant de battre Natèche qui, curieusement, n'a rien fait, aussi bien sur le premier que le deuxième but. Les Oranais n'ont pas été très volontaires comme ce fut le cas contre le MCA. Une défaite qui leur fait très mal. Ce qui n'est pas le cas des Sétifiens qui reprennent espoir alors qu'ils comptent un match en moins contre l'USMA. À Tizi-Ouzou, la JSK continue de «broyer son pain noir». Elle s'est fait accrocher par le nouveau promu, l'US Biskra (0-0). En fin de partie, les Biskris ont failli retourner au bercail avec les trois points de la victoire sans que personne ne trouve à redire. Il faut préciser qu'Asselah et Cédric ont fourni des prestations de premier plan. La situation de Sadmi se complique face à de tels résultats. Un point sur six possibles, c'est un peu maigre pour une équipe qui ne veut pas revivre la même situation que la saison écoulée.

H. G.