Port-Centre d’El-Hamdania : Un projet stratégique

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a effectué hier une visite d’inspection au site devant abriter le Port-Centre d’El-Hamdania (Cherchell-Tipasa), où il s’est enquis, en compagnie du wali de Tipasa, des préparatifs du lancement effectif des travaux de ce projet, indique un communiqué du ministère. «Le ministre s’est enquis, de près, de la mise en œuvre des instructions et des orientations relatives au respect des conditions techniques et autres nécessaires au lancement de ce projet vital, dans les plus brefs délais et éviter tous les obstacles qui pourraient entraver son lancement», a ajouté le communiqué. Lors de sa visite, la deuxième du genre, M. Zaâlane a souligné «la nécessité de finaliser toutes les étapes et les procédures, pour parachever la régularisation des assiettes foncières (propriétaires de terres agricoles et de foncier), le transfert des réseaux électriques et des eaux, ainsi que la clôture et l’aménagement du périmètre du projet». «Ce projet économique et stratégique, qui constitue l’un des plus importants au pays, s’inscrit dans le cadre des principaux axes du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et contribuera au développement économique du pays», a conclu le communiqué du ministère. (APS)