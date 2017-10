Mme Zerouati à Ghardaïa : Le tissu associatif pour la préservation de l’environnement

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a exhorté, hier depuis Ghardaïa, l’ensemble du tissu associatif à fédérer ses efforts pour la préservation de l’environnement et des écosystèmes locaux. «La préservation de l’environnement doit s’appuyer sur une approche participative et inclusive des différents acteurs et partenaires locaux», a souligné Mme Zerouati, ajoutant que «le défi majeur consiste à réunir des initiatives intégrant l’ensemble des intervenants et la coordination entre les différents acteurs, pour protéger durablement notre milieu». S’exprimant lors d’une rencontre, tenue au siège de l’unité de recherche appliquée des énergies renouvelables (URAER) de Ghardaïa, la ministre a indiqué que la réussite de cette approche est tributaire de la participation active de la société civile locale dans la gestion du quotidien en vue d’assurer une durabilité de la préservation de l’environnement. Le mouvement associatif, acteur majeur de la préservation de l’écologie, est appelé à accompagner les actions des pouvoirs publiques pour plus d’efficacité, a-t-elle précisé, tout en soulignant que la société civile doit se mobiliser pour consacrer la culture environnementale. Inspectant le Centre d’enfouissement technique (CET) de Metlili et examinant l’opération de lancement du tri sélectif au niveau du quartier El-Hadaba, la ministre a plaidé pour le recyclage et la valorisation des déchets, avant d’appeler les jeunes à investir dans la récupération et le recyclage des déchets, un secteur générateur de richesse et d’emploi. Au début de sa visite, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables s’est rendue à la Zaouia de Sidi Cheikh Bahous de Metlili, avant de visiter l’URAER, située dans la zone de Noumérate, où lui a été présenté un exposé sur les différents projets de recherche en énergie renouvelable, notamment la mini-centrale photovoltaïque expérimentale d’une capacité de 30KW qui a été mise en service en octobre 2016 dans l’enceinte de l’unité de recherche. L’URAER, première unité dans le Sud algérien, a été créée en novembre 2002 à Ghardaïa et affiliée au Centre de recherche appliquée en énergies renouvelables (CDER), signale-t-on. La ministre a également inspecté le nouveau bâtiment du laboratoire de l’environnement de wilaya achevé depuis plus de quatre ans et non encore équipé, où sur insistance des autorités locales, ce laboratoire a été érigé par la ministre du secteur en laboratoire régional de surveillance de l’environnement pour le Sud. Poursuivant sa visite, la délégation ministérielle s’est rendue au Ksar de Tafilelt, sis à Ben Izguen (Ghardaïa), qui a obtenu en décembre 2016 le premier Prix de ville durable suite à un vote des internautes intitulé «Coup de cœur des internautes City», à l’occasion de la 22e session des parties de la Convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22) tenue à Marrakech (Maroc). Au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, la ministre a visité la mini-centrale solaire-pilote à cycle combiné (électricité+solaire) d’Oued N’Chou,(10 km du chef-lieu), inaugurée en 2012, avant d’inspecter le CET de la vallée du M’Zab qui reçoit les déchets de quatre communes (Ghardaïa, Daya Ben Dahoua, El-Ateuf et Bounoura), ainsi que l’unité de recyclage de batteries de véhicules, et le nouveau projet de récupération de batteries, ainsi que l’unité de production de la chaux à Berriane. (APS)