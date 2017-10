M. Necib à Bouira : Sécurisation de l’AEP

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a inauguré, hier à Bouira, une série de projets devant renforcer l’alimentation en eau potable dans plusieurs communes de l’ouest, du sud et de l’est de la wilaya.

Avant d’inaugurer ces projets, le ministre s’est rendu au siège de la radio locale, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télévision et la radio algériennes, où il a rendu un hommage aux martyrs de la guerre de Libération nationale, avant d’inaugurer, à Aïn Lahdjar, le projet de sécurisation de la ville de Bouira en matière d’eau potable à partir du système des grands transferts des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune. Dans ce cadre, le ministre a procédé à la mise en service d’un réservoir d’une capacité de 5.000 m3. «Il s’agit d’un projet important qui permet de satisfaire les besoins du chef-lieu de la wilaya, ainsi que les autres localités environnantes en matière d’eau potable», a déclaré M. Necib. Sur place, le ministre a instruit les parties concernées d’examiner les possibilités de réhabilitation du réseau, vétuste, d’alimentation en eau potable de l’ancien centre-ville et de son renforcement. Dans la commune d’Aïn Bessam, il a inauguré le projet de mise en service du périmètre irrigué du plateau des Arribs qui s’étend sur une superficie de 2200 hectares. Lancé depuis 2015, ce projet a porté essentiellement sur la réalisation d’un réseau de conduite long de 3 km. «Une enveloppe de 1,5 million de dinars a été consacrée à cette opération, dont les travaux ont duré 15 mois» , ont expliqué les responsables locaux à M. Necib. «Je suis très optimiste et confiant quant à la réalisation de cet important projet qui permet d’augmenter, dans le futur, les superficies irriguées à Bouira, notamment, qui est une wilaya agricole par excellence et sur laquelle nous comptons beaucoup dans l’avenir», a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, le ministre a réitéré l’objectif du gouvernement d’atteindre les 2 millions d’hectares de superficies irriguées au niveau national. «Actuellement, nous avons 1,3 million d’hectares de superficies, et nous devons travailler pour la porter à 2 millions, comme cela a été tracé dans le cadre des programmes quinquennaux du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika», a insisté M. Necib, au cours de sa visite. À Sour El-Ghouzlane, à une trentaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira, le ministre a procédé à la mise en service du projet d’alimentation de 3 communes au système des grands transferts des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune. Il s’agit de Hakimia, Dechmia Maamoura et Hakimia, comptant au total plus de 25.000 habitants. «Nous sommes très satisfaits de l’arrivée de l’eau potable dans ces régions qui doivent bénéficier d’une alimentation régulière et quotidienne», s’est réjoui M. Necib, avant d’appeler à la réhabilitation des réseaux AEP, pour assurer une gestion rationnelle de l’eau. «Nous devons être rationnels, et le citoyen aussi, cela doit être une culture et un geste de civisme dans la consommation de l’eau, c’est très important», a-t-il ajouté.

Dans la commune voisine d’El-Hachimia, le ministre a mis en service le projet d’alimentation de 17.000 habitants répartis sur cinq villages comme Ouled Hadj Ali, Moukhnache, Douaouda, Guendouz et El-Ismaïli. Ce projet a porté sur la réalisation d’ouvrages de stockage, ainsi que sur la réhabilitation des réseau AEP pour un montant global de plus de 120 millions de dinars , a expliqué le directeur de l’ADE, M. Haouchen Remdane, en marge de cette visite. La délégation s’est dirigée par la suite vers la commune d’El-Adjiba, où le ministre a inauguré le périmètre irrigué de la vallée du Sahel sur une superficie de 500 hectares, avant de visiter le barrage de Tilesdit, où il a inauguré une station de pompage destinée à alimenter 11 communes de Bouira et de Bordj Bou-Arréridj.(APS)