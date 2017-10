28es Journées cinématographiques de Carthage : Trois films algériens en compétition

Les films algériens En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui et La bataille d'Alger, un film dans l'histoire de Malek Bensmail, et le court métrage Un homme et deux théâtres de Aissa Djouamâa et Rabah Slimani sont sélectionnés en compétition officielle des 28es Journées cinématographiques de Carthage (Jcc) prévues à Tunis du 4 au 11 novembre, annoncent les organisateurs. Premier long métrage de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles sera en compétition pour le Tanit d'or avec des films comme Aala Kef Ifrit de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, Headbang Lullaby du Marocain Hicham Lasri, L'aéroport de Homs du Syrien Joud Said, Félicité du Sénégalais Alain Gomis, ou encore Affaire numéro 23 du Libanais Ziad Doueiri.

Dans le section documentaire, La bataille d'Alger, un film dans l'histoire de Malek Bensmail est en compétition avec 17 de la Jordanienne Widad Shafakoj, Havibon de l'Irakien Hakar Abdulqader, Ouaga Girls de la Burkinabé Theresa Traoré Dahlberg, ainsi que Maman colonel du Congolais Dieudo Hamadi.

Aissa Djouamâa et Rabah Slimani sont en lice pour le Tanit d'or du court métrage avec Un homme et deux théâtres, de la Tunisienne Insaf Arafa, Apnée, du Sénégalais Alassane Syou ("Fallou") ou encore l'Egyptien Saber Christophe Sacrilège.

Les Jcc, qui accueillent l'Algérie en invitée d'honneur de cette édition, prévoient un focus sur le cinéma algérien avec douze films retenus dont Crépuscule des ombres de Mohamed Lakhdar Hamina, La preuve de Amor Hakkar, Lotfi de Ahmed Rachedi, El Wahrani de Lyes Salem, Yema de Djamila Sahraoui ainsi que les versions restaurées de Les vacances de l'inspecteur Tahar de Moussa Haddad et La citadelle de Mohamed Chouikh.

Ces films sont programmés dans une dizaine de salles de la capitale à raison de deux projections pour chacun. Des spectacles de rue et des concerts seront également animés par des artistes algériens, en plus de la participation de plusieurs cinéastes algériens aux ateliers de formation prévus par les Jcc.

Des focus sur les cinémas sud-africain, sud-coréen et argentin sont aussi programmés. (APS)