Lancement officiel du programme « Coke Studio » en Algérie : au cœur du patrimoine musical national

Le programme musical Coke Studio a été officiellement lancé, vendredi dernier, à l’hôtel Sofitel et ce, en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi. Sami Bencheikh El Hocine, DG de l’ONDA, et de nombreux artistes ayant participé à ce programme. Ce nouveau concept se proposant de revisiter les grands classiques du riche patrimoine musical algérien, à travers l’enregistrement dans un studio de nouvelles versions de ces morceaux phares.

Coke Studio consistera en divers contenus, dont des émissions primes et des quotidiennes qui seront diffusées sur la télévision et seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube et la page Facebook du programme. Des arrangements modernes et empruntés de fraîcheur ont été concoctés par deux des plus grands producteurs algériens à savoir Safy Boutella et le maestro Amine Dehane qui ont relevé le défi de recomposer ces chansons afin de les rendre accessible aux jeunes générations, tout en gardant l’esprit du style musical et des textes originaux. Ces deux génies de la musique algérienne ont donc remis au goût du jour pas moins de 25 titres issus des différents styles musicaux algériens : chaabi, malouf, raï, bedoui, kabyle, chaoui, staïfi, diwan, tindé, ainsi que les chants patriotiques. Ces chansons dans leurs nouvelles moutures seront interprétées par des duos inédits composés des grandes stars de la musique algérienne telles qu’Idir, Abdelkader Chaou, Zahouania ou Naïma Dziria, ainsi que les jeunes talents de la nouvelle scène dont Kader Japonais, Dalia Chih, Freeklane et Amel Zen. Coke Studio rassemble ainsi autour de chefs-d’œuvre de la musique algérienne, les différentes générations d’artistes qui alimentent par leur créativité le patrimoine. Certains morceaux de Coke Studio seront d’ailleurs chantés par leurs interprètes originaux, ainsi nous retrouverons les voix d’Idir, Abdallah Menai ou encore Aicha Lebgaa sur certaines de leurs créations originales. Dans son allocution de bienvenue, Wahib Benaissa-Tahar, directeur général de Coca-Cola Algérie a affirmé que «Coke Studio est entièrement produit et sponsorisé par Coca-Cola. Une année entière a été nécessaire pour imaginer, concevoir, préparer, programmer, réaliser, tourner et planifier la diffusion de ce programme». Dans cette optique il a précisé que d’«importants moyens ont été mis en œuvre afin de faire de Coke Studio la plus spectaculaire des productions musicales algériennes». «Des spécialistes dans plusieurs domaines ont été mobilisés afin de faire de Coke Studio une vraie réussite. Coke Studio est une plateforme qui réunit un line-up riche de 36 artistes algériens issus de différentes générations et régions d’Algérie, ainsi que des musiciens de talent qui pourront s’exprimer devant une audience nationale et internationale, en particulier sur les réseaux sociaux», a-t-il expliqué.

Le directeur général de Coca-Cola Algérie a, en outre, souligné que «Coke Studio est plus qu’un programme musical, c’est une initiative qui s’inscrit dans une valeur dans laquelle nous croyons : le leadership culturel. Coca-Cola accorde une importance particulière à la promotion culturelle, en particulier la musique car cette dernière est un vecteur important pour rassembler les générations autour de valeurs positives telles que la tolérance, l’union, la culture et le patriotisme». Avant de poursuivre «Nous nous inscrivons dans une démarche qui a pour objectif de réunir les jeunes Algériens autour de la passion pour la musique, de leur faire redécouvrir la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel». «Coke Studio vise à réunir les Algériens autour de leur patrimoine commun, tout en réconciliant modernité et tradition en les juxtaposant à travers la musique», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham