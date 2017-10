Salon international du livre d’Alger (SILA) : Grande affluence

Le Salon international du livre d’Alger a accueilli vendredi dernier un nombreux public venu de partout pour profiter de ce rendez-vous incontournable de la culture algérienne.

La météo était clémente et la journée du week-end a encouragé les familles, les jeunes et les moins jeunes à se rendre massivement à la SAFEX aux Pins Maritimes d’Alger pour faire leurs emplettes livresques, mais aussi d’assister aux nombreuses conférences que propose le 22e SILA. Nous avons fait le tour des stands pour découvrir l’ambiance au sein des trois pavillons, et les stands grouillaient de monde assoiffé de lecture et de culture, ce qui réfute l’idée reçue que l’Algérien ne lit pas, ou peu. Au pavillon central, ils étaient nombreux à se rendre au stand de l’Afrique du Sud, pays hôte du 22e SILA et qui propose des ouvrages d’exception. Reposant sur un passé prodigieux marquée par le système de l’apartheid et la lutte contre celui-ci où émerge la figure emblématique de Nelson Mandela.

De ce douloureux épisode dominé par la violence coloniale mêlée à la ségrégation raciale, est née une littérature forte qui a donné, entre autres, à l’Afrique deux de ses quatre Prix Nobel à travers Nadine Gordimer (1923-2014), lauréate en 1991, et John Maxwell Coetzee, né en 1940, lauréat en 2003. Les Algériens, ancrés dans la culture africaine, ont manifesté un grand intérêt à la littérature et l’histoire de l’Afrique du Sud, et ce, en dépit de la langue anglaise dont les ouvrages de la nation arc-en-ciel sont écrits. Toujours en ce qui concerne les langues, les stands qui proposent des dictionnaires et autres ouvrages de langues étrangères à l’exemple de la langue de Shakespeare ou celle de Cervantès ont enregistré de grandes activités notamment de la part des étudiants. La littérature quant à elle demeure le fer de lance du SILA qui, comme à son accoutumée, demeure le fief des romanciers et poètes algériens, arabes, et d’une dizaine d’auteurs invités pour chaque édition. Les ventes dédicaces sont innombrables, notamment les après-midi dans certains stands d’éditeurs qui se distinguent par rapport à d’autres. Cette distinction est le résultat d’un effort qui se mesure à plusieurs niveau ; d’abord le design du stand, sa superficie, la notoriété des auteurs qui signent leur ouvrage dans cette maison d’édition, la qualité de l’affichage de l’ouvrage ainsi que l’expérience dans le domaine éditoriale. Les éditions Casbah, ANEP, Barzakh, Apic, Chihab, ENAG et Dalimen sont entre autres des éditeurs qui ont affiché une grande affluence ce vendredi, et le meilleur est à venir.

Au pavillon Casbah, le livre religieux a été pris d’assaut, notamment ceux émanant d’éditeurs égyptiens et saoudiens qui proposent des ouvrages inédits, presque introuvables, sur le marché algérien au cours de l’année. Dans le même pavillon, le livre scolaire fait sensation. Les parents trouvent un large choix qui pourra aider à améliorer les résultats des enfants.

Plus grand rendez-vous culturel en Algérie, le SILA a enregistré lors de la précédente édition plus d’un million et demi de visiteurs, ce qui fait de lui le premier Salon du livre en Afrique et dans le monde arabe. Les Algériens se rendent massivement à cette manifestation de grande ampleur des quatre coins du pays, ce qui dénote le grand intérêt que manifeste les Algériens pour le livre, d’où la nécessité de multiplier les Salons du livre thématique.

Kader Bentounés