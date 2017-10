Grand angle : Incertitudes

Si l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde s’est refusé à commenter l’actualité politique catalane, marquée par la proclamation de l’indépendance, préférant se concentrer sur le football et sa mission de «faire gagner l'équipe», il n’en demeure pas moins vrai qu’ils ne sont pas nombreux ceux qui dans son cas éludent la question. Et pour cause, le dernier épisode dans le feuilleton qui met en scène le gouvernement espagnol et la Catalogne est loin d’être anodin. Il est même d’une importance cruciale. C’est pourquoi il est suivi au-delà de l’Espagne, car le futur des relations entre Madrid et la Catalogne impacte toute l’Europe qui a réagi en refusant de reconnaître «la République catalane, État indépendant et souverain», proclamée unilatéralement par le Parlement régional, provoquant ainsi une rupture sans précédent en Espagne, et à laquelle Madrid a riposté en mettant la région sous tutelle. Hier, le gouvernement espagnol poursuivait la prise de contrôle de la Catalogne. Reste aussi que pour les analystes, la décision du Parlement régional est un saut dans l’inconnu. En effet, si, pour l’heure, Madrid met en place les mesures afin d’assurer son autorité sur la Catalogne, il n’en reste pas moins vrai que la détermination des séparatistes peur ouvrir la voie à des dérapages aux conséquences incalculables. Preuve en est de l’inquiétude ambiante, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a appelé Madrid à choisir «la force de l'argument, plutôt que l'argument de la force». Les Catalans aussi craignent pour leur avenir. Car, une fois l’euphorie passée, ils savent qu’ils seront confrontés à des lendemains incertains, d’autant que la richesse de la région était tirée principalement du tourisme et de l’implantation des entreprises qui ont depuis fait le choix de délocaliser leurs sièges. Pis, beaucoup craignent que la Catalogne ne soit entraînée dans une spirale de troubles face à la tentative de reprise en main par l'État. C’est dire que l’après-indépendance proclamée ne sera pas aussi enchanteur que les séparatistes l’ont fait croire. Le silence dans lequel s’est muré le président catalan, Carles Puigdemont, dont la destitution a été annoncée par Madrid, en dit long.

Nadia K.