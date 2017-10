Sommet UA - UE d’Abidjan : Participation confirmée de la RASD

La République arabe sahraouie démocratique (RASD) sera présente au sommet UA - UE prévu fin novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire), et ce après avoir reçu une invitation de la part du bureau du Président de l’UA, à l’instar de tous les pays membres, a indiqué hier un communiqué du ministère sahraoui de l’Information.

«La RASD a reçu une correspondance le 27 octobre de la part de la Commission de l’UA (bureau du président), à la lumière d’une note de la Côte d’Ivoire invitant tous les États membres de l’UA, sans exclusive, à participer au 5e Sommet participatif qu’abritera Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, et ce conformément à la décision du Conseil exécutif (Conseil des ministres des affaires étrangères) prise, lors de la tenue de sa session extraordinaire le 16 octobre en cours à Addis-Abeba», précise le communiqué. «La côte d’Ivoire, pays organisateur, assurera la participation de tous les États et prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des travaux de ce sommet», précise la correspondance. La RASD saisit l’occasion pour féliciter l’UA et l’ensemble des peuples africains, et réaffirme son entière conviction que le sommet sera couronné de succès et offrira l’opportunité de renforcer la coopération entre l’UA et l’UE», souligne le communiqué. La RASD estime qu’«avec sa clairvoyance et la sagesse de ses dirigeants, l’UA représente désormais un partenaire respecté par les peuples africains et dans ses relations avec les partenaires étrangers», ajoute la même source. L’UE et l’UA se sont accordées sur la «relabellisation» du prochain sommet entre Européens et Africains. Elles ont adopté la dénomination «Sommet UA-UE», connu auparavant sous l’appellation «Sommet UE-Afrique». Cette convergence entre l’institution panafricaine et l’institution européenne vient ainsi mettre en échec les manœuvres et les pressions exercées par le Maroc sur l’institution européenne directement, ou par le biais de pays européens qui lui sont favorables, afin d’exclure du prochain Sommet la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays fondateur de l’Union africaine avec lequel le Maroc a accepté de siéger en adhérant à l’institution panafricaine et en procédant à la ratification de son Acte constitutif, sans conditions et sans réserves. Une délégation de l’UA a tenu, septembre dernier, dans le cadre des travaux du comité conjoint chargé de préparer le 5e sommet UE-UA, des réunions de travail avec le Groupe africain des ambassadeurs à Bruxelles, et a eu des entretiens avec de hauts responsables du Service européen pour l’action. La délégation de l’UA a précisé, à ce titre, que des invitations pour participer au dit Sommet seront envoyées aux 55 États membres de l’UA.

L’Algérie prend acte du résultat des consultations du président de la Commission de l’UA

L’Algérie a pris acte du résultat des consultations menées par le président de la Commission de l’Union africaine (UA), en application de la décision de la 17e session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA, en vue d’assurer la participation de tous les États membres de l’organisation africaine au sommet que tiendra cette dernière avec l’Union européenne (UE), fin novembre à Abidjan, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Le ministère des Affaires étrangères prend acte du résultat des consultations menées par le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, en application de la décision de la 17e session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA, tenue le 16 octobre dernier à Addis-Abeba, en vue d’assurer la participation de tous les États membres de l’UA au Sommet que tiendra cette dernière avec l’Union européenne (UE), prévu fin novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire)», a précisé le ministère. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement ivoirien a, dans une correspondance officielle adressée le 26 octobre, au Président de la Commission de l’UA, renouvelé son engagement à assurer la participation de tous les États membres de l’Union africaine et de l’Union européenne à ce Sommet, et à prendre, à cet effet, toutes les mesures requises pour faciliter l’accueil et le séjour des délégations attendues au 5e Sommet Union africaine -Union européenne, qu’abritera Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. «Ce développement vient démontrer, encore une fois, l’attachement de tous les États membres aux principes et objectifs de l’organisation panafricaine et leur adhésion pleine et entière aux décisions qu’ils ont eux-mêmes prises dans le cadre de l’Union africaine, notamment celles relatives à l’égalité souveraine des États membres et leur participation, sans distinction aucune, à toutes les réunions auxquelles l’Union africaine est partie prenante», a-t-on souligné dans le communique. «Les garanties données par le gouvernement de la Côte d’Ivoire en vue d’assurer la participation de tous les États membres de l’Union africaine viennent, quant à elle, s’ajouter à cet héritage africain de dignité, de solidarité et de fraternité, comme elles témoignent de la tradition d’hospitalité de la Côte d’Ivoire», a soutenu le ministère. «Ce Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne «constituera certainement une opportunité de choix pour imprimer une nouvelle dynamique au partenariat entre ces deux ensembles régionaux, notamment après la nouvelle configuration donnée à ce partenariat, à savoir Union africaine - Union européenne au lieu de celle Afrique - Union européenne, qui a été observée, lors des quatre derniers Sommets», a-t-on noté, affirmant que «l’Algérie apportera, en ce qui la concerne, toute sa contribution au succès de cet évènement majeur qui se tiendra en terre africaine». (APS)