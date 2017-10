À l'occasion de la fête nationale de l’Autriche Le Président Bouteflika félicite son homologue et le chancelier

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue autrichien, Alexander Van Der Bellen, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a réitéré sa "disponibilité" à œuvrer au développement des liens d'amitié et de coopération liant les deux pays. "A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, permettez-moi de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de bien-être pour le peuple autrichien ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis cette heureuse opportunité, qui m'est ainsi offerte, pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec Votre Excellence, au développement des liens d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays", a ajouté le Président de la République.



… et le chancelier



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au chancelier autrichien, Christian Kern, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a réaffirmé son attachement à la promotion et au développement des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays. "Il me plaît, au moment où la République d'Autriche célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, ainsi que de bien-être pour le peuple autrichien", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Cette heureuse opportunité m'offre, également, le plaisir de vous réaffirmer mon attachement, ainsi que celui de mon gouvernement, à la promotion et au développement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays", a ajouté le Président de la République. (APS)