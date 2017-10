ANP : Un terroriste arrêté à Batna une casemate détruite à Bouira

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 25 octobre à Batna (5e Région militaire), le terroriste dénommé A. Sami, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit à Bouira (5e RM), une casemate pour terroristes contenant des outils de détonation, des vêtements, des effets de couchage et une quantité de subsistances de vivre".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec les services de Douanes, "ont intercepté à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 15 contrebandiers et saisi 5,62 tonnes de denrées alimentaires, deux véhicules tout-terrain et divers outils d’orpaillage, alors que 860 litres de carburant et 19.000 paquets de cigarettes ont été saisis à Oran (2e RM) et Ouargla (4e RM)". Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Tlemcen (2e RM) et Batna (5e RM), trois narcotrafiquants et saisi 15,8 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques". En outre, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté 32 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla, Bechar, Adrar et Tindouf", note la même source.



Arrestation à El Oued d’un terroriste narcotrafiquant



Le terroriste narcotrafiquant recherché, G. Mohamed Fares, a été arrêté jeudi dernier à El Oued et deux autres éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés à Boumerdes et Ain Defla, à indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un autre détachement à appréhendé deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes et Ain Defla/1re RM. Cinq casemates pour terroristes ont été également découvertes et détruites à Batna/5e RM", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l’ANP ont saisi à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, un camion chargé de cinq tonnes de denrées alimentaires et des outils d’orpaillage, tandis que d’autres détachements et des éléments de Garde-côtes ont saisi 18.340 litres de carburant à Tébessa, El Taref, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 6.605 unités de différentes boissons à Ain Témouchent et Saïda/2e RM", ajoute la même source. "D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2e RM, une tentative d’émigration clandestine de 20 personnes à bord d’une embarcation pneumatique, alors que trois contrebandiers et 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar, Tindouf et Ouargla", selon le communiqué du MDN. (APS)