Objectifs de développement durable : La démographie, potentiel d’évolution

Lors d’une conférence intitulée «Les objectifs du développement durable et dividende démographique : liens, perspectives et plan d’action» organisée jeudi dernier à l’institut national d’études de stratégie globale à Alger, le directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population, Luay, a mis en lumière l’évolution du taux démographique et ses répercussions sur l’«Etat», ainsi que le rôle de l’Etat pour l’«encadrement» et de répondre aussi aux besoins de la démographie.

Après avoir noté l’équilibre entre l’évolution du taux démographique et la réalisation des projets, entre autres les projets sociétaux, le conférencier a indiqué que le taux démographique est un élément qui se répercute sur l’évolution du pays, le rôle de la jeunesse et de la femme. C’est pourquoi, il est nécessaire, notamment au niveau de la région du MENA, de se lancer dans la réforme du système de l’éducation, de la santé et de l’organisation de la famille, précisant le rôle de l’éducation et de la formation, notamment chez la femme qui doit être aussi «intellectuelle» pour quelle soit productive. L’intervenant a expliqué la liaison étroite entre le dividende démographique et les projets stratégiques, à la stabilité politique du pays, le terrorisme, le confort social, l’emploi et d’autres points influant l’évolution démographique.

Le «taux démographique est un potentiel qui doit être exploité», ainsi «la démographie est un thème décisif dans l’évolution de la société». C’est pourquoi, il est nécessaire d’investir dans les ressources humaines et les projets durables.

Pour leur part, les intervenants ont accaparé l'attention sur la politique de la Chine en ce qui concerne «l’abolition de la politique de l’enfant unique», ainsi le rôle de l’Etat consiste à répondre aux besoins de la société afin de régulariser le «taux de l’immigration».

Après avoir remercié l’INESG pour son invitation, M. Luay Shabaneh a souligné : «L’Algérie a une place spéciale dans l’Histoire palestinienne et dans le cœur du peuple palestinien».

H. Hamza