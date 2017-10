Tirage au sort pour la répartition des espaces destinés aux meetings : Garantir l’égalité des chances

Le coordinateur de la permanence de la wilaya d’Alger de la Haute Instance Indépendante de surveillance des Elections (HIISE) a procédé jeudi, à une double opération de tirage au sort, la première pour la répartition des tranches horaires de diffusion des interventions des partis politiques, à travers les médias audiovisuels. La seconde opération consiste en la répartition des salles et espaces publics devant abriter les meetings durant la campagne électorale prévue à partir de demain, 29 octobre, et qui va durer jusqu’au 19 novembre prochain.

Cette opération s’est déroulée à la salle de cinéma Echabab à Alger en présence des représentants des différentes formations politiques ainsi que des représentants de la wilaya d’Alger et ceux de la presse nationale. «Elle intervient dans le cadre de la campagne électorale qui débutera demain, en vue de garantir l’égalité de chances aux candidats, leur permettre de s’exprimer et de présenter leurs programmes électoraux, au niveau de la wilaya et de ses 57 Assemblées populaires communales « a indiqué M. Idir Hassaine, coordinateur de la permanence de la Haute Instance Indépendante de surveillance des Elections de la wilaya d'Alger.

Intervenant en marge de cette rencontre, M. Hassaine, a mis l’accent sur l’importance de cette opération qui s’est déroulée dans une totale transparence afin de permettre aux 25 partis politiques en lice dans la capitale (22 partis et 3 listes indépendantes) d’occuper avec les mêmes chances, des espaces dans les médias audiovisuels, ainsi que les salles et espaces de meetings, précisant que pour la wilaya d'Alger, 80 salles et espaces publics seront mobilisés pour cette campagne électorale au profit des candidats participant aux élections des membres des APC.

Dans ce sillage, M. Hassaine, a fait savoir qu’une opération similaire s’est déroulée mercredi soir pour la désignation des espaces au profit des candidats participant aux élections de l'APW au niveau d'Alger.

Le coordinateur de la HIISE d’Alger a souligné que tous les moyens ont été mis en place en vue d’assurer le bon déroulement de la campagne et de permettre aux 25 formations politiques en lice de tenir leurs rassemblements et présenter leurs programmes aux citoyens entre le 29 octobre et le 19 novembre prochain.

M. Nadir Khatir, membre de la Permanence de la HIISE à Alger a fait savoir, pour sa part, que « les communes qui possèdent plusieurs salles permettront aux candidats d’organiser des meetings en même temps», citant à titre d’exemple, la commune de Chéraga qui a mobilisé cinq salles pour les cinq formations politiques concurrentes dans cette circonscription.

Par ailleurs, M. Hassaine a indiqué que Radio El Bahdja, en coordination avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections de la wilaya d’Alger, a prévu 60 minutes au profit de chaque formation politique participant aux élections des membres de l'APW pour exposer les grands axes de leurs programmes politiques, 120 minutes pour les APC et 5 minutes pour un portrait d'une candidate. Il convient de noter que le nombre des sièges (APC et APW) à pourvoir dans la wilaya d'Alger, s’élève à 1.199 pour les APC et 55 pour l'APW, soit un total de 1.254 sièges.

Les 1.199 sièges sont répartis sur les 57 APC de la wilaya d'Alger, dont cinq communes comptant 33 sièges, 17 communes comptant 23 sièges, 30 collectivités locales avec 19 sièges, puis 4 communes avec 15 sièges et une seule commune qui compte 13 sièges.

Il convient enfin de signaler que 5.130 bureaux de vote répartis sur 644 centres électorales seront ouverts pour accueillir les électeurs inscrits dans les listes de la wilaya d’Alger.

Kamélia Hadjib