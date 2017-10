Le ministre de la Communication visite les studios d'enregistrement de la Radio et de la Télévision : Assurer avec professionnalisme la mission de service public

Toutes les conditions sont réunies pour assurer une bonne couverture médiatique de l'élection locale (APC et APW) du 23 novembre et garantir «le même traitement» à tous les partis en lice, a affirmé le ministre de la Communication, Djamel Kaouane lors de sa visite de travail et d’inspection, jeudi, aux studios d’enregistrement de la Radio et la télévision algériennes situés au Club des Pins à Alger.

Des studios qui seront mis à la disposition des candidats aux élections locales lors de la campagne électorale qui débutera demain, pour l'expression directe à l'antenne en direction des citoyens afin d’expliquer les contenus des programmes de chaque parti.

Le ministre a exprimé, à cette occasion, sa «satisfaction» quant aux moyens mis en place pour assurer la mission de service public avec «professionnalisme», précisant, que cette opération se déroulera dans le cadre de la transparence et de la neutralité. De leur côté, les directeurs généraux, de l'ENTV, Toufik Khelladi, et de la Radio algérienne, Chaabane Lounakel, ont indiqué que les deux entreprises ont «mis le paquet» pour la couverture de cet événement, relevant qu’un nombre «important» de personnes (journalistes, techniciens et cameramen) sont déployés à cet effet et que tous les moyens matériels et techniques sont assurés.

Pour sa part, le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a appelé les partis politiques engagés dans ce rendez-vous électoral «au respect de l'unité et des constantes nationales».

Par ailleurs, il convient de souligner que les interventions des représentants des partis politiques et des indépendants seront diffusées à la Télévision nationale publique et sur les Chaînes I et II de la Radio nationale avec obligation de s'exprimer en langues arabe et amazigh. Les interventions seront enregistrées 48h avant le début de la campagne électorale en présence d'un membre de la HIISE pour veiller au respect du programme. Toutes les phases d'enregistrement lors des passages à l'antenne, les présidents de partis ou leurs représentants «seront impliqués, dans la mesure qu'avant la diffusion de leurs interventions, une copie sera visionnée par les intéressés, qui jugent si elle passe ou doit être revue». En tout état de cause, ce qui sera retransmis se fera avec l'aval des présidents de partis ou de leurs représentants. Rappelant que la campagne débutera demain et prendra fin le 19 novembre. Au total, 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants participeront aux élections locales, soit 10.196 listes (9.575 pour les APC et 621 pour les APW).

Kafia Ait Allouache



Code électoral

M. Derbal plaide pour la révision de certaines dispositions

«Il est temps de rétablir la confiance entre la classe politique, le citoyen et l’administration pour atteindre un niveau de prise de conscience permettant au peuple de suivre ses affaires générales» a estimé le président de la HIISE

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a appelé jeudi, à «ouvrir un large débat» avec l'ensemble des partenaires politiques sur le code électoral pour revoir certaines dispositions et garantir ainsi le respect du choix des électeurs.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne I Radio nationale, M. Derbal qui était du forum Aïssa-Messaoudi, a précisé que «le code électoral est une loi organique dont l'amendement prend du temps, d'où la nécessité d'ouvrir un large débat et d'engager un dialogue serein avec l'ensemble des partenaires politiques, tout en excluant que sa révision intervienne avant les élections communales et de wilaya du 23 novembre.

M. Derbal, fort des enseignements tirés de son long périple à travers plusieurs wilayas du pays, a mis l’accent, ainsi sur l’impératif de revoir «plusieurs points et vides existant dans le code électoral». Il dira dans ce contexte que «l'actuel code électoral comprend des ambiguïtés et nombre de points imprécis», mettant l'accent sur l'impératif d'apporter des précisions à ces points pour éviter toute interprétation mauvaise du texte de loi contrairement à ce qui est stipulé dans les articles de lois «.

Aussi, «ces vides sont le résultat de l'accumulation des précédents inconvénients», a-t-il dit, soulignant que l'instance œuvre à améliorer le cadre général de l'acte électoral pour parvenir au but tracé qu'est de «garantir plus de transparence dans les élections». «Certaines dispositions du code électoral actuel ont besoin d'être revues pour garantir le respect du choix des électeurs», citant notamment la disposition relative au seuil de 7% des suffrages qu'un parti doit obtenir aux législatives pour la comptabilisation des voix, une condition qui, selon lui, ne reflète pas réellement le choix des électeurs.

«Le vote est un mécanisme qui permet aux électeurs de choisir la personne qu'ils jugent compétente et le programme qui répond à leurs intérêts, autrement cette opération n'a pas d'utilité et les instances élues ne reflèteront pas la volonté des électeurs», a soutenu le responsable, soulignant la nécessité de revoir le code électoral.

M. Abdelwahab Derbal a relevé également des lacunes dans la loi régissant la HIISE, notamment celles concernant les cas de rejet de listes sans aucune base juridique valable et le manque de temps entre le dépôt des candidatures et la clôture des candidatures, «ce qui ne donne pas de délais suffisants à la HIISE de prendre les décisions appropriées», a-t-il estimé.



Beaucoup moins de recours par rapport aux législatives du 4 mai 2017



Le même responsable a également souligné la nécessité de rattacher la HIISE au Conseil constitutionnel, estimant toutefois que cette mesure «nécessite une étude approfondie», affirmant que cette opération nécessite «la révision des deux lois».

Concernant ces élections locales, il a fait savoir que «par rapport aux législatives du 4 mai 2017, il y a eu beaucoup moins de recours qui sont parvenus à la HIISE», et ce, a-t-il dit, «grâce aux grands efforts consentis par les partis politiques et l'administration pour améliorer les choses».

S'agissant de la campagne électorale animée avant l'heure par des partis politiques sur les réseaux sociaux, M. Derbal a indiqué qu'«il n'est pas possible de surveiller la Toile».

Selon lui, «cette activité sur Internet est positive dans le sens qu'elle permet aux uns et aux autres de se forger une opinion».

M. Derbal a, par ailleurs, exhorté les journalistes à faire preuve de professionnalisme, mettant en avant la noblesse de la mission des médias et la lourde responsabilité qu'il leur incombe dans le façonnement de l'opinion.

Par ailleurs, M. Derbal, avait insisté auparavant, sur l'application des textes de loi dans toute leur rigueur, en insistant sur l'importance de la formation des personnes impliquées dans l'organisation des élections».

M. Derbal qui a tenu à souligner que son instance se conformait à la loi pour apporter une réelle contribution à la réussite des prochaines élections locales, a assuré que la transparence est le credo de son instance et ce, pour «être à la hauteur de la confiance placée en elle», en précisant que «l’opération de surveillance des élections est aussi l’affaire de tous les partenaires politiques qui prennent part aux processus électifs».

Selon le président de la HIISE, «il est temps de rétablir la confiance entre la classe politique, le citoyen et l’administration pour atteindre un niveau de prise de conscience permettant au peuple de suivre ses affaires générales qui sont au cœur de l’exercice de son devoir électoral.»

Salima Ettouahria