La campagne électorale s’ouvre demain : Les signes d’une participation massive

La campagne électorale s’ouvre demain. Durant les 21 jours qui vont suivre, le pays tout entier vivra au rythme d’une ambiance ininterrompue faite de meetings, de sorties de proximité, de slogans et de promesses, certes innombrables mais qui versent toutes dans la même escarcelle, celle reflétant des lendemains meilleurs aux Algériens.

La campagne électorale sera riche en couleurs, très ambiante assurément ! Le risque de voir cette période de trois semaines sombrer dans la morosité ou dans le désintérêt de l’opinion semble d’ores et déjà exclu. Pour cause, les 51 partis en lice pour le prochain scrutin, auxquels s’ajoutent 4 alliances et un groupe d’indépendants, ont sans doute plus d’un tour dans leur sac pour convoiter l’électeur. En sus d’un programme de campagne que l’on peut deviner bien adapté aux spécificités d’une élection locale, soit un scrutin traitant essentiellement des enjeux de proximité et de l’environnement immédiat des électeurs, les partis en lice ont déjà embelli de leurs plus beaux atours leurs bureaux de campagne installés dans différentes communes. A titre illustratif, dans beaucoup de quartiers d’Alger, le citoyen est en effet invité à apprécier le décor mis en place dans tel ou tel bureau de campagne, dont l’appartenance politique se distingue notamment à travers des affichages à dimensions variables où l’acronyme de telle ou telle formation est visible de loin, tout comme les portraits de leurs candidats traités avec beaucoup de magnificence. C’est dire à quel point l’indifférence appréhendée des électeurs semble déjà noyée dans ses décors plus ou moins attrayants, mais annonciateurs d’une rude compétition qui ne sera pas de tout repos pour l’ensemble des postulants. Dans cette optique, même les réseaux sociaux sont mis à contribution pour l’étalage des fiches des candidats. Facebook en est d’ailleurs la parfaite illustration. On y découvre les listes de candidats des différents partis qui concourent pour telle ou telle commune. A ce propos, une observation s’impose d’elle-même : pour beaucoup de communes, plus particulièrement celles de l’intérieur du pays, les listes de candidats sont majoritairement composées d’hommes, ce qui replace de nouveau sous les feux de la rampe la nécessité de fournir davantage d’effort en termes de représentation de l’élément féminin. Il semblerait à ce titre que certains stéréotypes persistent et se dressent toujours comme de sérieux obstacles empêchant, pour certaines régions, l’émergence de la femme pour figurer en bonne place dans ce genre de compétition électorale.



181.600 candidats en compétition



Ce chiffre est à même de certifier de la participation de la quasi-majorité des formations politiques au prochain scrutin pour le renouvellement des membres des assemblées communales et de wilayas. Le chiffre en question totalise les 165.000 candidats pour les APC répartis sur 9.575 listes électorales et 16.600 candidats pour les APW, répartis sur 621 listes. Le FLN, première force politique du pays, a réussi cette fois-ci l’exploit d’un déploiement géographique jamais réalisé en ce genre d’élection, et ce, depuis l’avènement du pluralisme politique. Il est le seul parti à être représenté dans les 485 wilayas et les 1.541 communes que compte le pays. Pour les APC, le nombre des listes du parti a augmenté de 5 communes par rapport aux élections locales de 2012. Le RND constitue le concurrent le plus fort du FLN concernant les sièges des APW à travers le territoire national, vu qu'il participera avec 48 listes pour les APW et 1.521 listes pour les APC. Suite à l'examen des listes du Rassemblement déposées auprès des services de wilayas compétents, 549 candidatures ont été rejetées dont 51 recours de candidats jugés recevables par la justice. Quant au MPA, il présentera 850 listes électorales dans 46 wilayas. De son côté, le FFS a décidé de se présenter avec 366 listes dans 29 wilayas, dont 18 listes pour les APW et 348 pour les APC. Pour sa part, le MSP participera aux prochaines élections locales avec 720 listes pour les APC, soit 47% des communes, et 47 listes pour les APW, dont 5 listes avec signatures.

Le PT participera à ce rendez-vous électoral avec 520 listes. L'Union «Ennahda-Adala-Binaa» participera à cette échéance au niveau de 25 APW et 240 APC y compris à Alger où elle compte 28 candidats au niveau des APC et APW, tandis que le mouvement El Islah participera aux élections locales dans 22 wilayas, ayant présenté près de 100 listes de candidature pour les APC et 16 pour les APW. L'Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé qu'elle serait en lice pour les prochaines élections locales au niveau de 22 APW et 151 APC, le nombre de ses candidats étant de 1.204 au sein des APW et de 3.609 candidats au sein des APC, constitués à 45 % de femmes. Le parti avait inclus deux femmes têtes de listes pour les APW dans les wilayas de Sétif et Constantine.

Ce rendez-vous électoral verra également la participation pour la première fois du parti Talaie El Houriat, présidé par Ali Benflis, depuis son accréditation en septembre 2015. L'annonce de la participation aux élections a été faite à l'occasion de la 4e session du Comité central du parti.

Karim Aoudia



candidats en lice

La moitié ont moins de 40 ans



La campagne sera ouverte, conformément à la loi organique portant régime électoral, 25 jours avant la date du scrutin. Quelque 165.000 candidats, représentant une cinquantaine de partis politiques, quatre alliances et des groupes d'indépendants sont en lice pour l'élection des membres des APC, soit 10.196 listes. Sur l'ensemble de ces candidats, 51,5% sont âgés de moins de 40 ans et 25% ont un niveau universitaire, tandis que le nombre de candidates à cette échéance électorale a atteint 18%, selon les premiers chiffres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Plus de 16.000 autres candidats postulent pour le mandat de membre d'APW, soit 621 listes de candidats. Parmi les postulants, 48% ont moins de 40 ans, 28% sont des femmes et 34,5% ont un niveau universitaire. Le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales avant la fin de la révision exceptionnelle des listes électorales (30 août-13 septembre) s'élevait à 22.296.037 électeurs. Cette révision exceptionnelle a été suivie d'une révision annuelle des listes électorales qui a commencé le 2 octobre et s'étalera jusqu'au 31 du même mois. Un total de 12.457 centres de vote, dont 342 nouveaux centres, 55.866 bureaux de vote, dont 3.111 nouveaux bureaux, sont prévus pour cette consultation. Plus de 4.700 salles et lieux publics seront, en outre, réservés aux meetings et activités des candidats.



Assainissement permanent du fichier électoral



Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, a assuré, le 10 octobre dernier depuis Ghardaïa, que «le fichier électoral est assaini à plus de 95%», l'opération devant être clôturée fin octobre. Il a, également, affirmé que «tous les moyens humains et matériels sont mobilisés par l'Etat pour la réussite de ce rendez-vous électoral». Après avoir mis en avant la coordination et la concertation permanente avec la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) pour «remédier aux lacunes», M. Bedoui a souligné que son département ministériel avait consenti d'importants efforts en la matière, citant, notamment, la nouvelle application du site web du ministère qui permet aux électeurs de connaître leur centre de vote. Le président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, a indiqué, pour sa part, que «l'assainissement du fichier électoral, qui est une opération continue, aura un impact positif sur le déroulement de l'opération de vote, ce qui contribuera à rassurer à la fois l'électeur et le candidat», a-t-il relevé. Le parti historique du Front de libération nationale (FLN), majoritaire à l'Assemblée populaire nationale avec 161 sièges, a annoncé qu'il participera aux élections dans l'ensemble des Assemblées populaires de wilaya et des Assemblées populaires communales du pays. Le RND, 2e force politique à l'APN avec 100 sièges, a présenté des listes de candidats pour les 48 APW ainsi que pour 1.521 APC. Ces deux formations, colonne vertébrale de la majorité présidentielle, aux côtés du Mouvement populaire algérien (MPA) et de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), escomptent rafler une majorité de sièges pour confirmer leur ancrage social au niveau local.

Le mouvement de la Société pour la paix (MSP, islamiste, 34 sièges) prendra part aux élections avec 720 listes pour les APC et 74 listes pour les APW. Le Front des forces socialistes (FFS, 14 sièges), plus vieux parti d'opposition, sera en compétition avec 366 listes, dont 18 pour le compte des APW, marquant un recul quantitatif par rapport aux locales de 2012 où il s'était présenté avec 40 listes aux APW. Le FFS considère que sa participation aux élections locales «ne s'inscrit pas dans une logique de partage du pouvoir, mais de consolidation des conquêtes de la lutte politique et sociale». Les élections locales verront aussi la participation du parti Talaei El-Houriyet, de l'ancien chef de gouvernement Ali Benflis, dont la formation n'avait pas pris part aux dernières législatives.

Décentralisation et libération des initiatives locales

Ces élections, qui interviennent après le scrutin législatif du 4 mai dernier, permettront de parachever le processus de représentation démocratique au sein des institutions élues, dans le cadre des dispositions contenues dans la Constitution révisée en 2016, à savoir les nouvelles garanties du code électoral et la HIISE. La loi organique relative au régime électoral, adoptée par le Parlement en 2016, garantit aux partis politiques le droit de se faire représenter aussi bien dans les bureaux de vote qu'au niveau des commissions électorales communales et de wilaya.

Leurs représentants peuvent également assister au dépouillement des bulletins de vote et consigner leurs observations sur le procès-verbal de dépouillement, dont ils reçoivent une copie. La HIISE, qui jouit de larges prérogatives, veille, de son côté, à la probité et à la transparence du processus électoral dans toutes ses étapes. Ces élections interviennent aussi alors qu'un projet de loi sur les collectivités territoriales, qui devrait réunir les codes communal et de wilaya en un seul texte juridique, est en préparation, dans l'objectif de réaliser davantage de décentralisation et de libération des initiatives locales et de conférer plus de prérogatives à l'élu. C'est dans cette perspective qu'un projet de loi sur la fiscalité des collectivités locales est en préparation pour permettre une décentralisation fiscale, à même de doter ces collectivités de davantage de moyens, dans une conjoncture marquée par la contraction des ressources financières disponibles. Le communiqué qui a sanctionné la réunion du Conseil des ministres, le 4 octobre dernier, évoque un «effort plus soutenu» en direction du développement local.

Dans ce cadre, le gouvernement a arrêté une batterie de mesures, dont le dégel de tous les projets de développement. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit, au chapitre des dépenses publiques, plus de 250 milliards de DA destinés directement au développement local. D'autre part, un projet de loi sur la promotion de la démocratie participative, venant en application de dispositions introduites par la dernière révision constitutionnelle, sera prochainement soumis au Parlement. Le texte contiendra de nouveaux mécanismes pour inciter les citoyens à participer à la gestion des affaires locales au niveau des communes et des wilayas. (APS)