Intervention rapide en cas de catastrophes naturelles : L’Algérie mise sur les nouvelles technologies

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a visité, jeudi dernier, le Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), où il s’est enquis des nouvelles applications technologiques facilitant l’intervention des parties compétentes en cas de catastrophes naturelles ou de risques industriels.

M. Bedoui, qui était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, et de cadres du secteur, a reçu des explications sur les nouvelles applications technologiques développées par des ingénieurs et des experts de la DGSN pour faciliter l’intervention rapide en cas de catastrophes naturelles (inondations, séismes...) ou de risques industriels. Ces nouvelles applications technologiques contiennent toutes les données sur les populations riveraines des oueds et des barrages et celles vivant dans des zones sismiques, ainsi que sur les infrastructures publiques et privées qui existent dans ces régions, en vue de faciliter l’intervention des parties compétentes en cas de catastrophes naturelles, et ce, en coordination avec les services administratifs. Dans une déclaration à la presse en marge de la visite, M. Bedoui a précisé que l’utilisation par la DGSN des technologies modernes et des TIC «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour assurer la sécurité et la quiétude des citoyens algériens en toutes circonstances», se félicitant du haut niveau de professionnalisme des services de la police et de leur maîtrise des technologies modernes. (APS)