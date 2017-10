Chimiothérapie et radiothérapie : M. Hasbellaoui met l’accent sur la formation de généralistes

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis l’accent, jeudi dernier à El-Oued, sur l’importance de la formation des praticiens généralistes devant assurer les prestations médicales en chimiothérapie et radiothérapie. Le ministère de la Santé a arrêté un programme de formation des praticiens généralistes au niveau local pour leur permettre d’assurer les prestations médicales lors des traitements par chimiothérapie et radiothérapie des cancéreux au niveau des établissements publics hospitaliers, a indiqué le ministre lors d’une visite de travail dans cette wilaya. Ce programme vise à combler le déficit en spécialistes dont le nombre ne peut couvrir les besoins des services d’oncologie ouverts au niveau des EPH à travers le territoire national, a-t-il expliqué avant d’insister aussi sur la nécessaire formation des spécialistes en chirurgie générale pour assurer les interventions d’ablation de tumeurs.

Le ministre a amorcé sa tournée dans la localité d’El-Hamadine, commune d’El-Magrane, où il a inauguré la polyclinique Chahid Hezla Mohamed Bensalem et pris connaissance des prestations médicales assurées par cette structure de proximité. M. Hasbellaoui a évoqué, à cette occasion, la possibilité de recourir aux sages-femmes retraitées et d’accorder des dérogations de prolongation de durée de travail pour les personnes admissibles à la retraite, afin d’assurer la continuité des prestations de santé au niveau des structures Mère-Enfant, tout en insistant sur l’intérêt à accorder à la formation de paramédicaux pour combler le déficit et améliorer la prise en charge sanitaire dans les structures médico-chirurgicales.

Dans la commune du chef-lieu de wilaya, le ministre a inspecté les urgences médico-chirurgicales d’une capacité de 35 lits, sis à la cité 8-Mai-1945, entrée en service en juin 2014 et assurant une couverture médicale pour une population de plus de 700.000 habitants de la région, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Le ministre a ensuite inspecté, au niveau de l’établissement public hospitalier EPH Benamar-Djilani à El-Oued, le service d’oncologie (15 lits), encadré par des oncologues, ainsi que trois médecins généralistes, 14 agents paramédicaux et un psychologue. Il a, sur site, écouté un exposé sur la télémédecine qui a permis, outre l’animation cette année de 50 séances de formation, le diagnostic de 195 cas complexes dans 29 spécialités médico-chirurgicales. (APS)

« HopitAlger Expo »

les TIC au service de la santé

Le Centre International des Conférences (CIC - Alger) abrite le premier Salon international en Afrique du Nord dédié à l’application des technologies de l’information et de la communication TIC au secteur de la santé. Un événement organisé par le « World Trade Center Algiers » en collaboration avec l’agence de communication ACMS. S’étalant sur trois jours, le Salon HopitAlger Expo, le premier du genre en Algérie, a été marqué par la participation de nombreux experts et directeurs d’établissements de santé ainsi que des entreprises nationales et étrangères spécialisées dans le domaine de la santé. En effet, des spécialistes de « haut niveau » dans le domaine des techniques et des nouvelles technologies utilisées dans le secteur de la santé, des représentants de « grandes » compagnies spécialisées telles Sanofi et Philips ainsi que des organismes publics et privés comme l’ANPT, un cluster numérique et hôpitaux nationaux ont pris part également à cette première édition de l’«HopitAlger Expo : Hôpital du futur», qui a pu accueillir quelque 2.000 visiteurs. Ceux-ci ont même pu assister à une retransmission directe d’un acte médical via la plateforme « Anzar » de la société ETIIM, qui a été diffusée parallèlement à la tenue de plusieurs panels liés au domaine.

Cette manifestation prévoit aussi la présentation des résultats de l’enquête nationale d’opinion des Algériens sur la e-santé. « HopitAlger Expo » est une occasion pour les spécialistes du domaine de la santé et des nouvelles technologies de se rencontrer afin de «déterminer» et «d’analyser» les opportunités, les enjeux et les perspectives de développement du secteur de la santé en Algérie par l’intégration des technologies numériques dans le quotidien des praticiens de la santé.

«Ce Salon a constitué également une belle opportunité pour aborder et expliquer le concept de la e-santé aux nombreux praticiens de la santé qui seront présents, susciter le besoin chez certains, apporter des solutions chez d’autres et cela, à travers le partage des meilleures techniques utilisées dans le domaine et de déterminer les facteurs clés de leur succès», explique WTC qui souligne que la première journée du Salon sera consacrée aux conférences qui seront assurées par des experts de haut niveau, locaux et étrangers, issus du secteur de la santé et du digital et ce, dans le but de débattre en premier lieu, sur les questions liées à l’utilisation de la e-santé en Algérie au niveau des différents établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés. D’ailleurs, un état des lieux sera dressé.

Dans une deuxième phase, sera examiné l’impact de l’apport des nouvelles technologies de l’information dans l’amélioration de l’accès aux soins. Enfin des spécialistes en propriété intellectuelle et données personnelles expliqueront à travers leurs expertises et expériences, quelle réglementation doit être appliquée en cas de santé connectée.

S. A. M.