M. Gaïd Salah, aux éléments de l’ANP : « Demeurez à la hauteur des sacrifices des martyrs »

«Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a exhorté, jeudi à Biskra, les éléments de l’ANP à demeurer à la hauteur des sacrifices des valeureux martyrs de la nation, pour préserver la stabilité du pays. Au quatrième jour de sa visite de travail et d’inspection à la 4e Région militaire, le général de Corps d’Armée a procédé, au niveau du Secteur militaire de Biskra, à l’inauguration d’établissements à caractère social, et a tenu une rencontre d’orientation avec les personnels des unités relevant de ce Secteur», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

À cette occasion, le chef d’état-major de l’ANP a inauguré, en compagnie du général-major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, une crèche suivi d’explications sur le rôle éducatif de cet établissement avant de déposer la première pierre du Centre de repos et de cure thermale, situé à Hammam Essalihine, où il a instruit les responsables chargés de la réalisation de ce projet d’accélérer les travaux pour sa concrétisation dans les meilleurs délais.

Le général de Corps d’Armée s’est rendu, par la suite, à l’Ecole supérieure des troupes spéciales, où il a suivi un exercice de démonstration, exécuté par des stagiaires de l’Ecole et intitulé: un détachement de para-commandos lors d’une mission d’assaut et de destruction d’objectifs ennemis pendant lequel ce détachement, largué discrètement par des hélicoptères, procède à une opération de reconnaissance, exploitant l’effet de surprise pour prendre l’ennemi d’assaut et le détruire». Cet exercice, «exécuté avec précision, a été caractérisé par le professionnalisme de nos éléments qui dénote de la maîtrise des para-commandos dans l’exécution des différentes missions tactiques de nuit comme de jour et dans toutes les circonstances». Le général de Corps d’Armée, Gaïd Salah, «a présidé une rencontre d’orientation en présence des cadres, stagiaires et personnels de l’Ecole ainsi que de représentants des différents services de sécurité avant de prononcer une allocution entamée par le rappel des grands sacrifices du peuple algérien durant 132 ans pour le recouvrement de sa liberté, de sa dignité et de la souveraineté de son territoire, tout en soulignant que l’Algérie qui a vaincu ses ennemis grâce à ses fidèles fils, saura poursuivre le chemin de la victoire grâce à leur loyauté au serment des Chouhada».

«Le message explicite et clair, dont l’ANP veille à ancrer le contenu dans les esprits de tous les fidèles à cette patrie, conformément à la vision clairvoyante de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, est qu’il revient à tous d’être conscients que l’espoir pour lequel nos chouhada se sont sacrifiés, continuera de rayonner dans les cœurs et les esprits des fidèles au serment, et se perpétuera, oui, ainsi se perpétuera l’esprit des chouhada pour que la Nation, pour laquelle ils ont donné leurs âmes, demeurera sûre, indépendante et stable», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale.

«Je dis, cet espoir demeurera, grâce à la volonté d’Allah le Tout-Puissant, ambitieux voire légitime, distingué aux horizons de l’Algérie, dont l’herbe restera verdoyante et abondante, car la réalisation des espoirs des chouhada, la concrétisation de leur legs et l’accomplissement de leurs souhaits est un devoir dont la charge revient à tous les fils de l’Algérie indépendante, générations après autres», a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, le chef d’état-major de l’ANP «a réitéré sa reconnaissance et sa gratitude aux personnels de l’ANP, qui veillent indéfectiblement à la sauvegarde de leur patrie, les exhortant à demeurer, aux côtés de tous les autres fils dévoués du pays, à la hauteur du sacrifice de nos valeureux martyrs et dont la charge leur incombe avec honneur et mérite». «Dans la continuité de cette vision éclairée, je dois affirmer ici, qu’au même titre de mon estime envers les éléments de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), pour leurs compétences, leurs talents et leur grande conscience de l’importance de la responsabilité qui leur incombe, je les exhorte, davantage, à rester totalement convaincus que nous avons fait le serment devant Allah le Tout-Puissant, que notre Armée perpétuera l’effort d’honorer les missions qui lui incombent, avec discernement, loyauté et persévérance, en toutes conditions et circonstances», a assuré le général de Corps d’Armée.

A l’issue de son intervention, le vice-ministre de la Défense nationale «s’est enquis des préoccupations des éléments de l’Ecole ayant renouvelé leur fidélité au message de la glorieuse guerre de Libération nationale et aux sacrifices de la génération de Novembre». (APS)