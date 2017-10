M. Tayeb Zitouni, Au Forum de la mémoire de la DGSN : « Barrer la route à ceux qui mettent en doute le processus de développement »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé jeudi à Alger, à «barrer la route à ceux qui mettent en doute le processus de développement national», soulignant l’importance de «renforcer l’esprit patriotique pour préserver le message de la glorieuse révolution de Novembre». Intervenant lors d’une conférence organisée par le Forum de la mémoire de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), M. Zitouni a appelé à barrer la route à ceux qui mettent en doute le processus de développement national. Lors de cette manifestation à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Nouredine Bedoui et le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, le ministre a affirmé l’importance d’atteindre les objectifs tracés à travers l’instauration de la confiance et la consolidation de l’unité pour faire échec à toute tentative d’atteinte à la nation. M. Zitouni a évoqué les réalisations accomplies dans les différents domaines grâce à la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, rappelant «l’interêt accordé par le Chef de l’Etat à la préservation de la mémoire nationale». De son côté, M. Bedoui a rappelé les efforts de son secteur pour la protection de la mémoire de la Révolution algérienne. Il a souligné que son département était disposé à contribuer à l’enrichissement de l’histoire révolutionnaire, ajoutant que cette contribution s’inscrivait dans le cadre de la concrétisation des directives du Président de la République pour la préservation de la mémoire nationale. Le ministre a également indiqué que la DGSN tend à renforcer la coordination et la coopération avec le ministère des Moudjahidines dans ce cadre. La conférence a été suivie par les élèves des écoles de police à travers le pays, via visio-conférence. (APS)



« l’écriture objective de l’histoire, une obligation »

l Élaboration d’un livre historique au profit des trois cycles d’enseignement.

«Le ministère a balisé le chemin qui devra permettre aux chercheurs et historiens d’écrire l’histoire de manière objective pour transmettre les faits réels tels qu’ils se sont déroulés aux générations futures» a affirmé, jeudi le ministre des Moudjahidine.

M. Tayeb Zitouni qui a présidé l’ouverture d’une journée d’étude sur le thème «Terminologie et concepts historiques » au Centre national d’études et de recherche sur le mouvement nationale et la Révolution du 1er Novembre à El-Biar a souligné la nécessité de rapprocher et d’unifier les notions et les contenus dans un contexte méthodologique et stratégique pour l’élaboration de thèmes scientifiques, de recherches et d’études historiques exhaustives susceptibles de contribuer à la préservation de la mémoire historique au profit des générations montantes. «Les historiens et chercheurs disposent d’archives, d’écrits d’acteurs et témoins de la guerre de Libération nationale, ainsi que des milliers de témoignages disponibles au niveau du Centre national de recherche historique (CNRH)», a-t-il dit. M. Zitouni a exhorté les professeurs et chercheurs à «accorder de l’importance à ce thème en soulignant la méthode adéquate pour l’unification et la valorisation des notions en vue de préserver le patrimoine culturel et historique à travers l’écriture des hauts faits et la recherche et la promotion des vérités historiques riche en gloires, appelant à la multiplication des efforts à l’effet de mobiliser les générations autour des questions de développement du pays. Il a, dans ce sens, rappelé l’intérêt particulier accordé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», au domaine de l’Histoire en vue de préserver la mémoire de la nation, et le patrimoine historique et culturel du pays «d’ailleurs, l’article 76 de la nouvelle Constitution met en exergue l’importance de promouvoir l’écriture de l’histoire et de le transmettre aux générations montantes » a-t-il affirmé. S’agissant de la rencortre le ministre, M. Zitouni a estimé qu’il s’agit là «d’un bond qualitatif dans le travail du secteur et une méthodologie nouvelle pour atteindre l’objectif d’écriture de l’histoire nationale en utilisant une terminologie et des concepts scientifiques bien précis, plusieurs témoignages vivants ont été recueillis à ce jour, en sus d’un recensement des actions des fidaïs et des centres de torture».

Il a souligné, dans le même sens, l’actualisation d’un fichier national au niveau du ministère. La matière historique brute a été fournie aux historiens, il reste à l’exploiter, insistant sur l’impératif de définir une terminologie et des concepts précis dans l’écriture de l’histoire de la guerre de Libération. «Les témoignages des moudjahidine, les combattants qui ont vécu la guerre de Libération nationale revêtent une grande importance, dans la mesure où il contribuent à étoffer la connaissance des Algériens sur la glorieuse Révolution»,a-t-il dit.

A cette occasion, M. Zitouni a annoncé que le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre-1954, a élaboré un livre historique au profit des trois cycles d’enseignement qui a été remis au secteur de l’Education pour contribuer à ancrer la mémoire nationale chez les nouvelles générations.



Un riche programme pour la célébration du 1er Novembre



Plus tard dans l’après midi M. Zitouni a animé une conférence historique le Forum de la mémoire de la Direction générale de la Sûreté nationale a l’Ecole nationale de la police Ali-Tounsi, à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui et le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, La conférence a été suivie par les élèves des écoles de police à travers le pays, via visioconférence.

Il a appelé a barrer la route à ceux qui mettent en doute le processus de développement national, le ministre a souligné que cette rencontre vise à s’inspirer de leçons et de repères à transmettre aux générations montantes pour leur inculquer les principes du combat et de résistance pour relever les défis de l’heure, a encore souligné le ministre, tout en valorisant la paix et la stabilité dont jouit le pays. M. Zitouni a évoqué, dans ce sillage, les réalisations accomplies dans les différents domaines grâce à la politique judicieuse du Président de la République,Abdelaziz Bouteflika Concernant la célébration du 1e novembre, le ministre a indiqué qu’un programme riche a été tracé en vue de mettre en avant les sacrifices des martyrs de la Révolution nationale, à travers, notamment plusieurs activités et manifestations culturelles, artistiques et sportives, outre des enregistrements audiovisuels et des conférences, des tables rondes et des expositions». Prenant la parole, M. Nouredine Bedoui a mis en exergue les efforts fournis par son département pour la protection et la préservation de la mémoire de la Révolution algérienne. Il a affirmé que son département était disposé à contribuer à l’enrichissement de l’histoire révolutionnaire «cette contribution s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des directives du président de la République pour la préservation de la mémoire nationale», a-t-il affirmé.

Sarah A. Benali Cherif