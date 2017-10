Investissement dans les hydrocarbures : Augmenter les réserves par la prospection

78 milliards de dollars pour la période 2017-2021.



Élargir l’activité d’exploration en vue d’augmenter les réserves d’hydrocarbures et améliorer l’exploitation des champs pétroliers et gaziers, ce qui renforcera, à moyen et long termes, la production nationale en hydrocarbures.

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a indiqué, jeudi à Alger, qu’une enveloppe de 78 milliards de dollars sera consacrée à l’investissement dans les hydrocarbures durant la période 2017-2021, précisant que la majorité de ces investissements seront destinés à la prospection et à l’exploration. Le secteur de l’énergie a tracé, pour la période 2017-2021, un programme de développement ambitieux, en vue de satisfaire les besoins du marché national en matière de produits énergétiques, et augmenter les recettes des exportations, a indiqué M. Guitouni, devant la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat sur les dispositions du projet de loi de finances (PLF) pour 2018. Ce programme a pour objectif d’élargir l’activité d’exploration en vue d’augmenter les réserves d’hydrocarbures et d’améliorer l’exploitation des champs pétroliers et gaziers, ce qui renforcera, à moyen et long termes, la production nationale en hydrocarbures, a ajouté le ministre. Le ministre a souligné que pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants du marché national en matière de produits énergétiques, le secteur tend à développer l’activité de transformation, à travers le parachèvement du programme de réhabilitation et de modernisation de la raffinerie d’Alger, la réalisation de deux nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et Tiaret, et de nouveaux complexes pétrochimiques. La société Naftal a prévu, dans le but d’améliorer la qualité des services, la réalisation de plusieurs centres de stockage, ainsi que de nouvelles stations de distribution des produits pétroliers, a ajouté M. Guitouni. Par ailleurs, et pour faire face à la demande croissante en électricité, le ministre a indiqué que les capacités de production d’électricité en Algérie avaient connu une augmentation sensible atteignant 18.000 mégawatts, fin août 2017, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de 2016. Le secteur poursuivra le développement des capacités de production d’électricité, notamment avec l’entrée en service de nouvelles stations à l’horizon 2021, d’une capacité totale de 12.400 mégawatts, a fait savoir M. Guitouni. Le secteur poursuivra également ses efforts d’alimentation en électricité à travers l’ensemble du territoire national, et compte augmenter le taux de raccordement au gaz de 56% à 65% à l’horizon 2019, poursuit le ministre. M. Guitouni a affirmé que le programme de développement des énergies renouvelables se poursuivra, avec la réalisation de 4.000 mégawatts à l’horizon 2021, outre la promotion de la rationalisation de l’énergie, à travers la généralisation des techniques d’efficacité énergétique au niveau des habitations et des infrastructures.



Sonatrach a réalisé 26 découvertes depuis le début de 2017



M. Guitouni a indiqué que le groupe Sonatrach avait réalisé 26 découvertes d’hydrocarbures entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, contre 28 découvertes durant la même période de l’année 2016. Ces découvertes sont le fruit des efforts individuels du groupe Sonatrach, soit sans partenariat étranger, a précisé M. Guitouni. «Ces découvertes consolideront les réserves nationales de pétrole et de gaz», a-t-il ajouté. La production d’hydrocarbures commercialisée a augmenté de 1,8%, au cours des sept premiers mois de 2017, pour atteindre 122 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep), a fait savoir le ministre, précisant que cette progression a été réalisée, grâce à l’augmentation de la production de gaz naturel qui a couvert la baisse des autres produits, dont le brut, et ce en application de l’accord de l’OPEP relatif à la réduction de la production de pétrole brut. L’Algérie s’est engagée, en vertu de cet accord, de diminuer sa production de quelque 50.000 barils/jour. (APS)

Recettes pétrolières

24 milliards USD à la fin de septembre 2017

M. Mustapha Guitouni a indiqué que les recettes pétrolières s’élevaient, fin septembre 2017, à 24 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 23% par rapport à la même période de l’année 2016. La réunion des membres de l’Opep à Alger a largement contribué au rétablissement de l’équilibre relatif des cours sur les marchés internationaux depuis le début de l’année 2017, d’où une augmentation des recettes pétrolières à 24 milliards USD à fin septembre 2017, soit une hausse de 23% par rapport à la même période de l’année 2016, a fait savoir le ministre. Soulignant que le volume des exportations d’hydrocarbures a été stable en 2017, en application de l’accord Opep sur la baisse de production, le ministre a expliqué la hausse des recettes par l’augmentation du prix de pétrole algérien qui s’est établit autour de 51 dollars le baril à la fin de septembre 2017, contre 43 dollars/baril durant la même période de l’année 2016, soit une hausse de quelque 20%. Au vu de ces données, les recettes fiscales s’élevaient, fin septembre 2017, à 2.600 milliards de dinars, contre 2.332 milliards de dinars durant la même période de l’année 2016, soit une hausse de 21%, a encore ajouté M. Guitouni. (APS)