Réduction de la production au-delà de mars 2018 : L’Arabie saoudite pour une extension du délai

Le prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, s’est montré favorable à une extension des réductions de la production de l’OPEP au-delà de mars 2018. Le prince a indiqué, dans une interview à Bloomberg News, qu’il voulait prolonger les coupes jusqu’en 2018. «Nous devons continuer à stabiliser le marché», a-t-il dit. Pour lui, l’extension des réductions apporterait des avantages tant pour les producteurs de l’OPEP que pour les producteurs non membres de l’OPEP. «Tout le monde en profite», a déclaré le prince saoudien, qui a ajouté que c’est la première fois que l’OPEP et les pays non-OPEP stabilisent le marché du pétrole. Pour rappel, le secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo, avait confirmé, la semaine dernière à Londres, que l’accord de baisse de la production pourrait être renouvelé de neuf mois, comme l’a souhaité le président russe Vladimir Poutine. En début octobre, M. Poutine avait affirmé, lors d’une visite à Moscou du roi saoudien Salmane Ben Abdelaziz, que l’accord qui lie son pays à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et à d’autres producteurs pourrait être étendu jusqu’à fin 2018. «M. Poutine a donné une réponse très précise.

Nous le prenons sérieusement, il s’agit du Président, et les ministres de l’Energie saoudien et russe utilisent cet objectif dans les discussions qu’ils tiennent actuellement avec des pays producteurs», avait déclaré M. Barkindo, en marge de la conférence Oil & Money. «L’agenda de la prochaine réunion est en train d’être établi. Alexandre Novak (le ministre russe, ndlr) consulte les pays non membres de l’Opep, et Khaled Al Faleh (ministre saoudien, ndlr), les pays membres ; il ne serait pas approprié de donner plus de détails pour l’instant», a-t-il ajouté. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait indiqué, samedi dernier dans un communiqué, qu’en «septembre 2017, l’Opep et ses partenaires ont atteint un excellent niveau de conformité de 120%, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la déclaration de coopération». Ce taux «souligne à nouveau l’engagement résolu des pays producteurs participants à coopérer pour rééquilibrer le marché», selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et non-Opep (JMMC). Ce Comité avait noté que «bien que certains pays producteurs participants aient systématiquement dépassé leurs ajustements de production volontaires, d’autres doivent encore atteindre une conformité de 100%». Pour rappel, lors de la réunion de décembre 2016, 11 producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. L’Opep et les pays non-Opep avaient prorogé jusqu’à fin mars 2018 l’accord de réduction de la production et envisagent aujourd’hui une nouvelle extension de l’accord. La prochaine réunion du JMMC se tiendra à Vienne le 29 novembre prochain. (APS)