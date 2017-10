Pour encourager la production nationale : Réduction de la facture d’importations

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a annoncé, jeudi à Alger, que le ministère du Commerce tend à réduire les importations à 41 milliards de dollars, à la fin de l’année, et à 30 milliards de dollars, en 2018, et ce dans le cadre de la politique du secteur visant à protéger la production nationale.

Les efforts de la tutelle ciblent une meilleure organisation du secteur de l’importation et la limitation des importations en 2018 autour de 30 à 35 milliards de dollars, a déclaré M. Benmeradi, lors d’une réunion avec la commission des finances et de budget de l’APN, dans le cadre de l’examen du projet de loi des finances pour 2018. Selon le ministre, l’importation de certains produits sera suspendu complètement et définitivement. Le ministre n’a pas donné de détails concernant la nature de ces produits, dont l’arrêt de l’importation sera annoncé par décret. Le projet de loi de finances, qui est en cours d’examen, propose un support juridique pour l’application des droits douaniers sur 32 produits et les taxes internes sur la consommation concernant certains autres produits, outre l’établissement d’une liste de 10 produits avec étiquettes. Une liste de 24 produits sont soumis aux licences d’importation, a-t-il précisé, ajoutant que le volume des produits à importer sera fixé à chaque début d’année, conformément aux besoins du pays. Il sera ensuite procédé à leur distribution par voie de vente aux enchères, a-t-il expliqué, soulignant que cette liste est en cours d’élaboration et sera annoncée avant sa publication dans le Journal officiel aux fins de garantir plus de transparence dans l’opération. On recense 1.000 importateurs au niveau national et 40 d’entre eux assurent la couverture de 40% des activités économiques du pays, à l’instar du groupe Sonatrach et de l’Office national des aliments du bétail, outre des importateurs privés, a rappelé le ministre. «20 produits représentent 51% de la facture globale des importations au niveau national», a estimé M. Benmeradi, qui a affirmé que certains produits de luxe qui alourdissent la facture des produits importés seront interdits, à l’instar des «grains de tournesol», dont la valeur d’importation a atteint 25 millions de dollars, la «mayonnaise» (20 millions de dollars) et le «chewing-gum» (25 millions de dollars).



Examen de l’application de deux certificats sur les produits importés



Le secteur du Commerce se penche sur les moyens d’introduire deux nouveaux certificats sur les produits importés que les importateurs auront à se faire délivrer, a indiqué, jeudi à APS, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi. Constituant une garantie de la qualité du produit importé, le premier certificat concerne la commercialisation du produit importé dans le pays d’origine et le deuxième les prix d’achat au pays d’origine, a ajouté le premier responsable du secteur. «Le but n’est pas d’ajouter de nouvelles charges sur les prix des produits importés, mais ce sont-là des mesures nécessaires pour garantir la qualité du produit», a précisé le ministre du Commerce, en réponse aux préoccupations des députés, lors de son passage devant la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat autour du projet de la loi des finances (PLF) pour 2018. Pour le contrôle de qualité des produits en vente sur le marché national, le secteur dispose de 25 laboratoires de contrôle de qualité au niveau national. Un nombre appelé a atteindre 48 dans les prochaines années. Ces laboratoires ne disposent pas des moyens nécessaires pour effectuer le contrôle technique, ce qui amène le secteur à faire appel aux laboratoires des services de police et de gendarmerie, a expliqué le ministre, affirmant que le secteur examinait la possibilité de recourir aux laboratoires des universités. Le secteur s’attelle à l’établissement de statistiques pour définir le volume de la demande locale sur les produits importés. Dans ce sens, le Centre national de l’information et des statistiques (CNIS) relevant des Douanes, et de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) œuvrent, depuis six mois, à établir une liste devant permettre la maîtrise de la demande locale. Pour M. Benmeradi, le volume des importations, lors des années précédentes, a induit une sorte de récession des entreprises publiques et privées. S’agissant de la matière première destinée à l’industrie agroalimentaire, le ministre a indiqué qu’il n’existait aucune coordination entre les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, qui doivent mettre en place un programme de production durant toute l’année, avec des intervalles entre la période de semence pour chaque secteur d’activité et produits, permettant de garantir aux unités de transformation la matière première tous au long de l’année. «Les unités de transformation agroalimentaire travaillent 24/24H durant 3 mois, et se trouvent confrontées à la rareté de la matière première durant 9 mois de l’année», a expliqué M. Benmeradi. Au titre du PLF-2018, l’article 35 prévoit l’institution d’une taxe sur la consommation à hauteur de 60% du tarif douanier, afin de maîtriser davantage les importations, alors que l’article 119 prévoit une liste des produits soumis au relèvement des droits douaniers. En outre, l’article 111 prévoit des taxes parafiscales sur les marques de fabrication, de commerce ou de services. Ainsi, les opérateurs seront tenus, dès l’inscription sur le registre du commerce, de s’inscrire auprès des services de la Sécurité sociale, et ce dans le cadre de la lutte contre l’évasion sociale, grâce à l’action commune entre les ministères Commerce et de l’Emploi, et la Sécurité sociale.

En matière de contrôle, les services du ministère du Commerce ont effectué, au cours des 9 premiers mois de 2017, deux millions d’opérations de contrôle ayant abouti à l’établissement de 200.000 infractions et 2.000 procès-verbaux. S’agissant de la régulation du marché, le ministre a précisé qu’il est impératif d’aménager des espaces réservés aux activités commerciales, ajoutant que 1.500 marchés (gros-détail-proximité, etc) ont été recensés, alors que les besoins sont de 1.500 autres pour réguler le marché. Il a ajouté que 1.000 marchés anarchiques ont été éradiqués sur un total de 1.500. Les services du commerce ont recensé 54.000 opérateurs qui activaient sur les 1.000 marchés anarchiques éradiqués et qui ont été intégrés dans le programme des nouveaux marchés. 290 nouveaux marchés sont en cours de réalisation. Pour ce qui est des locaux du Président Bouteflika, le ministre a indiqué que plusieurs de ces locaux ont été réalisés en dehors des villes, alors que d’autres ont été transformés en dépôt de stockage, alors que l’économie nationale a besoin plus de locaux destinés à la production.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir qu’un groupe de travail, regroupant des cadres des ministères du Commerce et de l’Intérieur, a été chargé de ce dossier. Concernant la problématique de la fluctuation des prix d’un local commercial à un autre, le ministre a indiqué que son secteur applique des amendes à tout commerçant auquel les factures font défaut, outre l’inscription sur le registre des fraudeurs, ajoutant qu’un travail considérable est fait sur la facturation qui constitue un facteur important pour la régulation des marchés. Quant à la spéculation, le ministre a précisé que 50% des produits agricoles, fruits et légumes, sont commercialisés en dehors des marchés de gros, ce qui entraîne l’anarchie dans certains marchés. «À part 20 produits régulés, les prix sont libres, mais ceci ne donne pas droit à l’anarchie, les services du Commerce et des Impôts multiplient les contrôles rigoureux.» S’agissant de la contrebande des produits nationaux et des produits subventionnés, le ministre a mis en avant la coopération avec les services de sécurité au niveau des frontières, pour lutter contre ce fléau, soulignant que la nouvelle politique de ciblage des subventions est à même de contribuer à faire face à la contrebande. Le ministre a indiqué, au volet du partenariat avec l’Union européenne, que l’Union avait annoncé récemment de nouvelles mesures pour la sécurisation et la protection des produits, relevant que 600 mesures similaires avaient été prises à l’échelle internationale. Dans ce contexte, le ministre a affirmé que le gouvernement a toute la latitude de prendre des mesures conservatoires pour protéger la balance des paiements, ajoutant que ces mesures seront annoncées en temps opportun par l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles. Pour le ministre, «rien n’empêche une révision globale de l’accord d’association avec l’UE». Abordant le budget alloué au secteur au titre de l’exercice 2018, M. Benmeradi a indiqué que le budget de fonctionnement s’élevait à 20 milliards de dinars, soit 4% seulement du budget de fonctionnement de l’État, et celui d’équipement à 2.248.000.000 dinars, soit 1% du budget de fonctionnement de l’État, qualifiant ce budget de «très faible».

Le secteur s’emploiera à réaliser les objectifs tracés en fonction des ressources financières disponibles, d’autant qu’il recrute 13.500 fonctionnaires, dont 50% activant dans le contrôle et la répression de la fraude et 50% de personnel administratif, a ajouté le ministre. Lors de cette séance, les députés ont abordé plusieurs dossiers ayant trait, notamment à la régulation du marché et des prix, au déficit enregistré en moyens humains et matériels au niveau des inspections du commerce, aux licences d’importation, au contrôle des produits importés et aux biens inexploités relevant du secteur du Commerce. Par ailleurs, des députés ont émis des appréhensions au sujet de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, tandis que d’autres ont encouragé cette adhésion, arguant que le retard ne sert pas l’économie nationale qui s’est ouverte au commerce extérieur avant même son adhésion à l’Organisation. D’autres ont mis l’accent sur l’impératif de revoir et de réévaluer l’accord d’association Algérie - UE. (APS)