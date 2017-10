Le Coin du copiste : événement incontournable

Le 22e Sila a ouvert ses portes en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui a inauguré officiellement l’événement au Palais des expositions des Pins-Maritimes, comme cela a été retransmis par les chaînes de télévisions publiques, dans une ambiance empreinte de calme et d’effervescence de la part des organisateurs qui ont tenu à présenter leurs nouveautés tout en faisant valoir dans les différents stands les productions livresques étrangères devant les délégations diplomatiques et un certains nombre d’éditeurs algériens. Le Salon du livre d’Alger, qui se poursuivra jusqu’au 5 novembre prochain, aura connu une affluence notable dès le premier jour d’ouverture, ce qui n’enlève rien à la manifestation quant à son aspect à la fois distractif pour certains visiteurs, utile pour les acheteurs de livres et surtout instructif par l’entremise des conférences et autres rencontres organisées avec d’éminentes personnalités algériennes ou issues d’autres pays. « Dès les premières heures d'ouverture, les visiteurs

—un public d'habitués, jeunes en majorité— ont investi le pavillon central, l'espace le plus attractif du Palais des expositions qui accueille les exposants spécialisés dans le livre scolaire et les ouvrages scientifiques », rapporte un journaliste de l’APS qui remarque, au stand de l’Afrique du Sud, invitée d’honneur pour cette édition, l’hommage consacré à la grande romancière, prix Nobel, Nadine Gordimer. Pour ces premiers jours, tandis que les visiteurs en grand nombre se dirigent vers la vaste salle d’exposition, le pavillon dédié à la littérature enfantine n’attire pas encore grand- monde pour l’instant, mais les visiteurs, qui ont en tête le livre scolaire et didactique, comme les ouvrages universitaires, de médecine ou de droit pénal dont le stand a été par contre pris d’assaut dès le premier jour, ne tarderont pas à se manifester à partir de ce mercredi, un jour qui coïncide avec les prochaines vacances scolaires : « L'Office a publié en 2017 quelque 1.300 ouvrages dont 130 nouveaux titres destinés aux étudiants et universitaires, selon son responsable commercial, Boudjelida Abderaouf. Les titres proposés concernent le Droit, la médecine, les sciences et autres disciplines techniques. La "Maison internationale du livre", qui regroupe une vingtaine d'éditeurs spécialisés dans le parascolaire et les manuels d'apprentissage de la langue française, est également un des espaces les plus sollicités au Sila, où les livres parascolaires et les dictionnaires ont toujours caracolé en tête des ventes, malgré les prix affichés, relèvent les observateurs. "Inaccessibles" pour certains visiteurs rencontrés en ce premier jour, "abordables" pour d'autres, les prix de ces ouvrages oscillent entre 400 DA et 6.000 DA, voire plus pour les dictionnaires spécialisés », indique la dépêche, qui signale que l’autre attraction des foules est celle des publications d’histoire, biographie et autres témoignages de combattants de la guerre de Libération.

L. Graba