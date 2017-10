Conférence sur le retour de la nouvelle au 22e SILA : Un genre littéraire en éclosion

Genre littéraire à part entière, la nouvelle, en Algérie, est en pleine expansion, ces dernières années. Ainsi, pas moins de huit récompenses littéraires lui ont été consacrées. Elle a été au cœur d’une conférence-débat organisée, jeudi après-midi au Salon international du livre d’Alger (SILA).

«Le retour de la nouvelle ? », c’est l’intitulé auquel de grands nouvellistes et romanciers algériens, avec comme modérateur Said Boutadjine, ont essayé de répondre en apportant des éclairages sur la place qu’occupe la nouvelle de nos jours en Algérie dont la première date de 1925.

Considérée souvent à tort comme étant une petite histoire ou un texte court, il faut bien plus pour définir la nouvelle qui remonte à des siècles lorsqu’elle se distribuait gratuitement dans les marchés. Il fallait attendre le XVIe siècle pour que le genre soit reconnu comme tel en France. Pour l’auteur francophone Nourredine Saàdi, la nouvelle est une économie narrative où l’on raconte avec peu de mots des situations où deux à trois protagonistes partagent l’intrigue avec notamment l’importance de réaliser une bonne chute. Se rappelant de la revue Promesse, Nourredine Saâdi a affirmé que cette revue a contribué à éclore de grands talents littéraires, à l’exemple de Rachid Mimouni et Tahar Djaout, ainsi qu’au développement de la nouvelle en Algérie. L’interlocuteur a rappelé que tous les romanciers ont écrit des nouvelles et qu’il est difficile de la lier à une thématique particulière. « Les thématiques de la nouvelle sont tellement vastes de nos jours. On peut écrire une nouvelle à partir d’une idée, à l’exemple de la nouvelle de science fiction », a-t-il noté.

Jeune nouvelliste, Amina Cheikh a de son côté déploré la méprise de la plupart des universitaires à l’endroit de la nouvelle. « Il est désolant de constater que la nouvelle est considérée par la critique universitaire comme étant un sous-genre littéraire, et que ses auteurs sont encore petits pour atteindre le roman. Il faut savoir que de grands écrivains dans le monde ont continué à écrire la nouvelle après avoir atteint la gloire au roman », a-t-elle déploré. Pour Leila Hamoutène, auteure de deux nouvelles « Abimes » en 1992 et

« Le sablier » en 2002, la nouvelle est un genre littéraire pour lequel elle a beaucoup d’affection. « La nouvelle se passe dans un univers à la fois clos et ouvert, c’est ce qui fait son paradoxe et son charme. On peut effleurer dans la nouvelle beaucoup de situations et d’idées sans pour autant aller dans l’analyse et donner des réponses aux questions, comme c’est le cas dans le roman », a-t-elle souligné. Intriguée par le titre de la thématique de la rencontre, Leila Hamoutène a expliqué que la nouvelle n’a jamais disparu de la scène littéraire algérienne, et que ce retour est dû au nombre croissant de nouvelles éditées chaque année.

Kader Bentounès