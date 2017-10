Présente pour la première fois : L’afrique du sud invitée d’honneur

Le stand de l'Afrique du Sud, invité d'honneur du 22e Salon international du livre d'Alger (Sila) propose plusieurs rencontres littéraires, académiques et artistiques liées au livre, et une exposition reflétant la dynamique littéraire dans ce pays.

Le programme du stand sud- africain s'articule autour de thèmes, comme "L'histoire de la littérature sud-africaine", "L'écriture sous l'apartheid", ou encore "Les voix féminines et les voies de la libération dans la littérature", qui seront abordés par des écrivains, poètes et universitaires sud-africains.

Ce grand pays d'Afrique australe, qui a aboli l’apartheid en 1991, est présent au Sila pour la première fois depuis l'existence du Salon.

Les visiteurs du Sila 2017 auront l'occasion de rencontrer l'écrivaine Zmazyyka Gantsho qui animera un atelier sur l'écriture poétique et l'art du slam. La participation de l'Afrique du Sud au salon "traduit l'histoire commune partagée" par ce pays et l'Algérie, a-t-elle estimé se disant ravie de cette présence.

Les maisons d'édition "African Flavor Books" et "Vivlia Publishing" proposent aux lecteurs plus de 500 ouvrages sur la politique, l'histoire ainsi que des biographies de figures de la lutte anti-apartheid, à l'image de Nelson Mandela, également premier président de l'Afrique du Sud libre.

Des titres de deux auteurs, que sont le Prix Nobel de littérature Nadine Gordimer (1991) et Jhon Maxwell Coetzee (2003), sont également proposés au public du Sila, outre les nouvelles, recueils de poésie et autres classiques de la littérature de ce pays.

Des projections cinématographiques d'œuvres sud-africaines adaptées de la littérature sont aussi prévues. Une importante délégation d'hommes de culture sud-africains, conduite par la vice-ministre de la Culture et des Arts, Makhotso Sotyu, est présente à ce 22e Sila. Parmi eux, des écrivains et poètes, comme Frederick Vusi Khumalo, Sindiwe Magona, ou encore l'éditeur Fortiscue Malepa Helepi ("African Flavor Books"). Au cours de la visite du stand de son pays, la vice-ministre sud-africaine a estimé que le Sila était une occasion d'"intensifier la coopération et les échanges culturels" et de "renforcer les relations entre les deux pays et les deux peuples".

Partageant de "fortes relations culturelles et historiques", a-t-elle dit, l'Algérie et l'Afrique du Sud "sont toujours des partenaires stratégiques dans le développement du continent" africain.

Makhotso Sotyu a également adressé une invitation à l'Algérie pour prendre part aux célébrations marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela prévues pour 2018. Auparavant, la responsable sud-africaine avait invité l'Algérie à organiser une semaine culturelle dans le courant de la même année.

Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a, pour sa part, indiqué que le choix de l'Afrique du Sud comme invité d'honneur du Sila se justifiait par l'amitié entre les deux pays et par la "puissance culturelle à la dimension universelle de cette nation".

Inauguré mercredi, le 22e Sila se poursuit jusqu'au 5 novembre au Palais des expositions des Pins maritimes avec la participation de 972 maisons d'édition et un programme de conférences et rencontres (APS)