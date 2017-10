Mohamed Chaffa Ouzzani à La galerie Mohammed-Racim : Abstractions habitées

Mohamed Chafa Ouzzani appartient à une génération qui, a priori, semble avoir rejeté la prédominance de l'art international des années 2000.

Dans son refus des stances informelles qui règnent tout en saccageant ici et là dans notre pays et ailleurs, l'artiste plasticien, architecte de formation et de métier, également concepteur de plusieurs édifices, a renoué —dans un style nouveau qui s'apparente au semi-figuratif— avec le passé encore fécond des années 1990-2000, avec ses racines profondes, son terreau originel, et a forgé la dissonance forte de la continuité algérienne au sein du «concert» amnésique. Emblématiques expressions picturales algériennes revivifiées. Aujourd'hui donc, la galerie Mohammed-Racim montre les toiles du renouveau chez l'artiste, toiles réalisées majoritairement durant les années 2010. Si, à bien y regarder, chaque œuvre dégage un fragment de récit ou légende décryptable, le tatouage désignant «L'Aouchem», les figures géométriques verticales et autres désignant «La ville s'insurge», etc., il ne faut pas, nous semble-t-il, jouer trop au Champollion ici. D'ailleurs l'artiste a, dans un entretien accordé récemment à un journal algérien —sans doute à propos d'Alger—, parlé «d'émotions d'une ville sans àme, dépeuplée ou meurtrie».

Donc, ici, l'indicible organise sa tactique également et permet les interprétations, les lectures plurielles tellement essentielles. C'est dire combien notre artiste plasticien additionne les coups de pinceaux «spontanés», accents ténus ou appuyés, densités saccadées ou effacements. Musique d'urgence marquant l'espace de temporalité rythmée. En contemplant ses toiles, nous sommes très vite amenés à penser que Mohamed Chafa Ouzanni stigmatise le quotidien —algérois, entre autres— dans un frémissement pariétal. «Musicien-chaman» (archi-peintre) sur fond de béance ocre, hachurée, martellements rouges, jaunes, bleus et noir... L'agitation, chez l'artiste, bourdonne à fleur de gouffre, tandis que «pérégrinations» articule, en aérations, les signes à angle droit. Labyrinthe ordonné qui suggère des foyers de connexions possibles, mais qui abrite également une biffure de transgression. Signature de l'immanquable chaos, urbain en l'occurrence.



Vers une abstraction habitée, qui évoque les superpositions ancestrales

Les toiles qu'on croirait patinées, aux ardeurs d'arts premiers, invitent davantage à la méditation, au recueillement questionneur. Elles sont, à l'origine, façonnées dans un déploiement de «fougue sauvage». Mais devenues cadences de «musicalité», elles irradient d'un magnétisme «silencieux» et tendent vers une abstraction habitée, à la symbolique qui évoque les superpositions ancestrales. Sortes de «totems» des lignages qui fossilisent le rituel des transmissions. «Une ville se soulève» par exemple se signale dans la pauvreté dénoncée par l'artiste, comme une incantation épurée. «Soleil d'avril», avec le même esprit de dépouillement, semble mettre en exergue une pierre levée de Kabylie ou des Aurès, à la blessure verticale. D'autres toiles dressent leurs souches fragiles, assises d'un «chant brisé» ; et d'autres encore, malgré leur moindre importance, affirment une charge terrienne forte, sensualité de la glèbe nourricière.

Dans un passé encore récent, Mohamed Chafa Ouzzani déployait ses étendards-standards dans des galeries étrangères, européennes en l'occurrence; des espaces artistiques renommés, dignes de ce nom. «Contre-chant» àpre, aux accents rupestres, contre-chant qui répondait aux traces conceptuelles très raffinées de M'Hamed Issiakhem ou Mohamed Khadda, pour ne citer que ces deux grands «ténors». Mémoire explosive d'une histoire brûlante surplombant les marquages-hommages dédiés aux anciens, pour ne pas dire «aux» ancêtres.

Aujourd'hui, l'artiste plasticien organise son ambassade en solo, dans la galerie Mohammed-Racim, jusqu'au 09 novembre 2017. Avec, peut-être, la possibilité que la clôture de l'exposition soit reportée à une date ultérieure par les organisateurs. Occasion de déceler davantage dans la particularité de son «chant plastique» une trépidation véhémente, sœur de celle d'un Issiakhem ou d'un Khadda. Car Mohamed Chafa Ouzzani est non seulement d'Algérie, mais aussi de ces cités d'alerte, aux murs dressés ou abolis, nourris depuis peu de graffitis hàtifs, cicatrices existentielles.



Kamel Bouslama