Entretien avec Katia Challal : « J’ai créé ma première peinture sur soie à l’âge de 12 ans »

Depuis la mi-octobre dernier, Katia Challal interpelle le spectateur à travers une trentaine de toiles fragmentées en des séries thématiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles dégagent, à travers des œuvres très contrastées, faites d'ombres et de lumières, épurées à l'envi, une impression aérienne, à la limite de l'évanescence. Ici entretien avec l'artiste plasticienne qui expose jusqu'au 14 novembre 2017 à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah-Asselah.



El Moudjahid : Qu'est-ce qui prime dans votre travail, l'argument ou la qualité du geste?

Katia Challal : À mon avis, je pense que les deux vont de pair. Car l'argument aussi fait partie de ce processus ou de ce parcours artistique qui vient justifier mes motivations, mes créations et la qualité du geste. Or c'est cette qualité du geste qui se trouve être précisément ma signature.



Pourquoi l'expression «série thématique» est-elle souvent évoquée à propos de votre travail ?

Au vernissage, j'ai exposé seulement des jets de mes œuvres tel "Le Monochrome». Il y a 6 autres monochromes, à l'image de celui intitulé «Le Jardin Parfumé», etc.



Ce qui peut paraître à la fois comme singulier et stimulant, c'est qu'une telle exposition, éclatée dans sa thématique, trouve cependant sa cohérence interne. Comment expliquez-vous cela ?

J'expose et partage mon parcours à travers ce voyage interne qui me permet de créer en allant puiser les mémoires de mon vécu et en trouvant mon équilibre et harmonie à travers mon art … C'est mon premier solo à Alger. L'objectif étant de montrer les jets de mon travail.



Comment en êtes vous arrivée à peindre ? Y a-t-il eu un déclic? Avez-vous été encouragée dans ce sens, et par qui ?

Oui, il y a même eu deux déclics, mais je ne parlerai que du premier déclic : en voyant la mère d'une amie d'enfance qui faisait de la peinture sur soie, j'ai été éblouie par la beauté de ses œuvres, sur son peignoir chinois, sur ses foulards, etc. Je suis tombée en amour par tant de beauté créative. Elle m'a alors proposé d'exécuter une œuvre sur de la soie. C'est ainsi que j'ai créé ma première peinture sur soie à l'âge de 12 ans.



Ce qui saute aux yeux quand on regarde vos tableaux, c'est qu'ils présentent beaucoup de reliefs ? Peut-on savoir pourquoi ?

J'aime particulièrement la lumière, les jeux de lumière et les effets miroirs, mais aussi le 3 D pour les contrastes, ombres et lumières.



Si on vous demandait d'opter définitivement entre peindre ou faire autre chose, que choisiriez-vous comme art en dernier ressort ?

J'opterai pour ce qu'on appelle les arts thérapie (multidisciplinaire) auprès des enfants malades et personnes âgées.



Envisagez-vous d'exposer en dehors d'Alger, au cas où on vous le demande ?

Ah oui, j'aimerais bien exposer en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, en Europe, mais je ne connais pas ma destinée.



Qu'entendez-vous exactement par l'énoncé «Appel / Rappel»?

Il s'agit d'un appel à la terre, sur la terre de mes ancêtres, mais aussi un appel à mes origines, à mon identité. C'est une façon de ne pas oublier qui on est et d'où on vient.



Vous parlez souvent de projet. De quoi s'agit-il au juste?

C'est un projet qui me relie avec l'Algérie et plus particulièrement la Kabylie ; j 'ai pris la décision de prendre un petit temps d'arrêt pour monter ce projet artistique. Il consistera à travailler sur de nouvelles œuvres avec des matières premières brutes. Le projet artistique donnera ses fruits l'année prochaine, en septembre ou en octobre 2018.

Entretien réalisé par

Kamel Bouslama