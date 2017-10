L’entreprise algérienne : Un fort potentiel

L’expert international en économie, Alain Tobelem a estimé, jeudi lors d'une rencontre à Oran, que l’entreprise algérienne a un fort potentiel qu'elle devrait exploiter pour s’intégrer à la concurrence mondiale. «L’entreprise algérienne a énormément d’atouts pour émerger dans la concurrence mondiale et peut faire beaucoup mieux pour son développement et la création de richesse», a souligné Alain Tobelem, qui est un ex-expert principal de la Banque mondiale de développement institutionnel, au cours d'une conférence, initiée par la délégation d’Oran du Forum des chefs d’entreprises (FCE), intitulée «L’impact de la globalisation sur les économies émergentes: cas de l’Algérie». Pour cet expert français, l’entreprise algérienne, qui s’est lancée dans le processus de la compétitivité nationale et internationale, devrait exploiter l’ensemble des opportunités dont elle dispose afin de conquérir davantage le marché mondial, notamment placer ses produits et ses services à l’extérieur de l’Algérie. L’avantage pour cette entreprise est d’abord se mettre sur rails «qui conduira vers le champ de la compétitivité, l’amélioration du cadre juridique et réglementaire du pays au profit de l’entreprise et son développement, la naissance des structures, associations et forums de l’entrepreneuriat», a soutenu le conférencier. (APS)