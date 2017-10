Création de micro-entreprises : De nouvelles opportunités dans le secteur des sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué jeudi à Alger que des espaces seront consacrés, au niveau des établissements relevant de son secteur, à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Des espaces seront consacrés au niveau des établissements du secteur à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs porteurs de projets en matière de mécanismes de création de micro-entreprises, a annoncé le ministre à la clôture d'une session de formation des formateurs au profit des cadres du secteur et de représentants d'associations de jeunes. Cette mesure intervient en prévision du lancement, à compter du 1er novembre prochain, de sept caravanes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, a précisé M. Ould Ali. Le coup d'envoi de ces caravanes sera donné dans la wilaya de Batna, dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne, qui sillonneront les différentes wilayas du pays et sensibiliseront les jeunes à l'importance de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des porteurs de projets. (APS)