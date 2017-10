Recyclage des déchets : Générateur de richesses et d’emplois

« Contribuer au reboisement du Parc national de Chréa, tout en permettant l’ancrage de la culture de plantation chez les jeunes générations», tel est l’objectif principal assigné à l’opération de plantation de 3.000 arbustes du cèdre de l’Atlas dans la région de Tiferssiouene, sise dans la wilaya de Blida.

L’action, qui a drainé tant de monde, a eu également comme objectif, de contribuer au repeuplement de la réserve nationale de Chréa en cèdre de l’Atlas, une espèce menacée de disparition suite à la perte et au dépérissement d’un grand nombre d’arbres, à cause des incendies ou de conditions climatiques extrêmes, comme expliqué d’ailleurs sur place par M. Bacha Abdennour, représentant de l'Association des randonneurs et explorateurs de l’Atlas.



Investir en force



Par ailleurs, au cours de la même journée, et lors de sa visite au centre de tri des déchets ménagers de Soumaâ, sise à l’est de Blida, la ministre s’est entretenue avec un groupe d’étudiants en master, spécialisés dans le recyclage des ordures, une filière récemment créée à l’université Saâd-Dahleb de Blida. Mme Zerouati, qui s’est félicitée de «l’intégration de l’élément féminin dans ce domaine relevant auparavant du monopole des hommes», a appelé les jeunes, femmes et hommes, à investir en force dans la récupération et le recyclage des déchets ; un secteur «générateur de richesses et d’emplois», a-t-elle mis en relief. Et d’insister ensuite : «Nous accordons beaucoup d’intérêt au développement de l’investissement dans le domaine du recyclage des déchets.» La ministre lancera dans ce cadre un appel aux investisseurs et industriels aux fins d’accompagner les jeunes désireux d’investir dans le domaine «en leur facilitant l’acquisition des matières premières».

La ministre de l’environnement a affirmé que «les enjeux économiques actuels nous incitent à nous intéresser davantage à ces métiers environnementaux pour lesquels les pays développés accordent un intérêt suprême». Il fera remarquer que même si notre pays est encore à ses débuts dans ce domaine, «nous pouvons avancer très vite si les industriels adhèrent à cette démarche, au même titre que le citoyen qui se doit d’acquérir une culture de tri des ordures ; ce qui facilitera leur récupérationé». Evoquant ensuite le chantier du parc urbain de Behli, la ministre a très vite exprimé son mécontentement à l’égard du retard accusé dans ce projet, mettant en garde contre toute négligence constatée dans la réalisation des projets destinés à l’amélioration du cadre de vie du citoyen. La ministre relève l’urgence d’accélérer les travaux de réalisation de cet espace de détente pour qu’il puisse être livré dans les délais préalablement fixés.

Soraya Guemmouri