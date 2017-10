Algerac obtient reconnaissance internationale

L'Organisme algérien d’accréditation (Algerac) vient d’obtenir sa reconnaissance internationale en tant qu'organisme national d'accréditation. Dans un communiqué rendu public jeudi, Algerac précise que cette reconnaissance a été attribuée par ses pairs européens (European for Cooperation and Accreditation). Cette concrétisation, ajoute le même document, est la «démonstration d'une compétence avérée à être aux standards internationaux dans le domaine de l'évaluation de la conformité». Une «reconnaissance internationale» qui est un «important outil» de régulation destiné à la «puissance publique» et un «moyen efficace de la compétitivité industrielle» tant nécessaire pour parfaire ses besoins et services afin de garantir la santé des consommateurs et de l'environnement. Dans le communiqué, est également relevé l’engagement d’Algerac à participer pleinement dans le développement d'un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité répondant aux exigences internationales, conformément aux attentes des pouvoirs publics. Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’Algerac précise sur son site indique que l’innovation est de plus en plus une activité organisée au sein des entreprises, elle est structurée autour de groupes de travail, de panel d’experts et de réseaux de l’innovation… Les entreprises les plus avancées utilisent l’innovation pour mettre en œuvre des produits et des processus à forte valeur ajoutée en direction de leurs marchés, et accéder, ainsi, à un meilleur positionnement concurrentiel et donc à une meilleure compétitivité. Le contexte actuel, chaque jour plus exigeant, ajoute-t-on, pousse nos entreprises à intégrer l’innovation dans leur démarche stratégique. On rappelle que le ministère de l’Industrie et des Mines lance, en cette année 2017, la 9e édition du Prix national de l’innovation pour les PME. Un prix qui entre dans le cadre de la politique nationale de la promotion de la qualité et le développement d’un système d’accréditation. L’objectif est d’encourager les organismes d’évaluation de la conformité, par l’octroi d’une aide financière pour l’accréditation selon les standards nationaux et internationaux, qui permettra, à terme, l’établissement de la confiance entre les opérateurs, les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics, et ce par la mise en place d’un réseau de laboratoires, d’organismes d’inspection et de certification accrédités au service de l’économie nationale.

F. Irnatene