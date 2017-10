Assurances au 1er semestre 2017 : Baisse de 3,2%

Le marché national des assurances a réalisé une production totale de 69,9 milliards de DA au 1er semestre 2017. Cependant, le secteur a enregistré une régression de 3,2% comparativement à la même période de 2016, indique la note de conjoncture du Conseil national des assurances, publiée mardi. Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de 61,6 milliards de DA, soit un repli de 4%, comparativement au premier semestre 2016, et une part de marché de 88,1%. Par branche, l’«automobile» recule de 3,8%, en gardant néanmoins la même part de marché (56%), avec un chiffre d’affaires de 34,5 milliards de DA. Les risques obligatoires, qui marquent une croissance de 24,4%, détiennent 23% de la production de la branche, avec 7,9 milliards de DA, alors que les risques non obligatoires se sont décalés de 9,9%, avec une part de 77% dans la branche «automobile». Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) ont également baissé de 23,1%, contrairement aux risques de construction qui augmentent de 1,4% par rapport à la même période de 2016. Même constat pour la branche «transport», avec une baisse de 16,9%, et un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de DA. Si les sous-branches «transport terrestre», «transport ferroviaire» et «transport maritime» ont réalisé des hausses respectives de 5,7%, 1011,8% et 2,1%, la sous-branche «transport aérien» a par contre reculé de 82,1%. Les risques agricoles, avec 2,2% de part de marché relevée à la période sous étude, ont suivi à la même cadence, en régressant de 27,3%. Sur un autre registre, l’assurance «crédit» marquera une hausse de 38,7% par rapport au 1er semestre de 2016, soutenue, en grande partie, par la sous-banche «crédit hypothécaire» qui enregistre une croissance de 46,8%. La note du CNA précise que la production des assurances de personnes s’est stabilisée à 6,7 milliards de DA durant le premier semestre 2017, soit une légère évolution de 0,3%. À ce chapitre, la branche «vie-décès» prédomine le marché des assurances de personnes, avec une hausse notable de 32,5% et un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de DA. Les données du CNA indiquent que le produit de l’activité de réassurance a totalisé 15,8 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre 14,8 milliards de DA, soit une évolution de 6,9%, comparativement à la même période de 2016. Concernant les sinistres réglés par les sociétés d’assurances, le total s’établit, au 30 juin 2017, à 26,2 milliards de dinars, soit une régression de 32,3%, sachant que le stock des sinistres à payer s’élève à 71,4 milliards de DA, en baisse de 2,7% par rapport au premier semestre 2016. Dans la même case, le stock des sinistres restant à payer s’élève, au 30 juin 2017, à 26,1 milliards de DA, en hausse de 9,4% par rapport au premier semestre 2016. Il ya lieu de retenir que les compagnies privées d’assurances détiennent une part de marché de 25,9%, avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de DA au terme du 1er semestre de 2017.

D. Akila