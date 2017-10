Finance islamique : Al Salam Bank Algérie affiche ses ambitions

À l’instar des autres établissements bancaires, Al Salam Bank Algérie ne cache pas ses ambitions en matière de finance islamique. Une option que l’Algérie a décidé d’adopter en vue de promouvoir ce genre de crédits. Ceci, d’autant que trois banques publiques, en l’occurrence la BDL, la BADR et la CNEP ont déjà annoncé qu’elles se lanceront dans cette formule de financement avant la fin de l’année 2017, en attendant que les autres banques leur emboitent le pas l’année prochaine.

«Notre banque adopte ce mode de gestion depuis 2008 déjà. Donc, ce n’est pas nouveau pour nous et nous sommes bien armés pour réussir dans cette voie, dans la mesurer où la finance islamique a toujours constitué notre leitmotiv», a rappelé le PDG d'Al Salam Bank, lors d’une rencontre sur la question, organisée hier à Dar El- Imam (Alger). Nasser Haider estime à cet effet que le recours vers la finance islamique par l’ensemble des banques algériennes aura comme conséquence première, le financement du déficit de l’économie nationale et contribuera, dans la foulée, à la dynamisation du marché de la finance islamique en créant une concurrence saine et en développant ce secteur. «L'offre financière islamique proposée par les banques publiques doit permettre de mobiliser les ressources se trouvant en dehors du circuit bancaire. Les émissions souveraines des documents bancaires comme les chèques aideront l'Algérie à financer son déficit sur les marchés financiers islamiques», a-t-il expliqué. Le PDG d’Al Salam Bank Algérie assure que fort de son «potentiel» et de sa longue expérience en la matière, son établissement ne vise autre place que celle du «leader» sur le marché de la finance islamique en Algérie, rappellant à ce sujet les services bancaires de «grande» qualité que propose cette banque à ses clients, mais aussi aux actionnaires. Il croit dur comme fer que la finance islamique contribue «énormément» à l’effort de bancarisation en apportant une gamme «nouvelle» de produits bancaires susceptible «d’attirer» des capitaux et des activités économiques évoluant en dehors ou utilisant très peu les services du système bancaire. «Nous percevons cette finance comme un vecteur d’enrichissement, d’élargissement et de démocratisation de l’offre de services financiers. Ça apportera une valeur ajoutée certaine au développement économique et social du pays», a-t-il ajouté, indiquant que la finance islamique finance des projets d’investissement en proposant des formules validées par le comité «Chari’a» de la banque. Le PDG d’Al Salam Bank Algérie cite, à titre illustratif, la vente par facilité de véhicules, d’appareils électroménagers et des crédits pour l’achat immobilier et d’équipements divers. «Notre banque souhaite, via ces services, aider le consommateur algérien à acquérir, à des prix défiant toute concurrence, tout ce qu’il souhaite, y compris pour ceux qui ne détiennent pas un compte bancaire au sein de notre établissement», a ajouté Nasser Haider, qui met à profit cette opportunité pour rappeler certains chiffres propres à Al Salam Bank Algérie. Ainsi, on apprend que cette banque connaît, depuis 2015, une croissance jugée «remarquable» concernant les dépôts de la clientèle. En 2017, ils s’élèvent à 45 milliards de DA quand le bénéficie net de 2016 est estimé à 1,8 milliard de DA.



Les dépôts ont atteint 45 milliards de DA en 2017



Quant au portefeuille de la banque en matière de financement de crédits à l'investissement, à court et moyen termes, il a atteint 30% du taux global des financements de l’établissement, soit entre 13 et 15 milliards de DA. Concernant les produits du foncier, le PDG d’Al Salam Bank a affirmé que son volume représente 5% du montant global des investissements. «Tous ces bons résultats en matière de collecte de l’épargne traduisent en réalité les efforts considérables consentis par le personnel de la banque et sont le fruit du travail soutenu de marketing et d’actions ciblées sur le terrain. Nous sommes constamment déterminés à aller de l’avant pour capter le maximum de Fonds et de ressources en proposant des formules attractives», a-t-il souligné, en annonçant l’ouverture, d’ici la fin de cette année, de huit nouvelles agences bancaires lesquelles viendront renforcer le réseau d’Al Salam Bank en Algérie, dans le but de «répondre» aux attentes de sa clientèle. Il est bon de rappeler qu’Al Salam Bank a lancé cette année le crédit immobilier halal «Dar Al Salam» pour l’achat, la construction, l’aménagement ou l’extension d’une maison en Algérie. Ce financement est destiné aux clients ayant un statut salarié, professionnel, commerçant ou rentier, disposant d’un revenu mensuel stable de 25.000 DA, pour l’aménagement d’une maison, et de 40.000 DA pour l’acquisition ou l’extension d’une maison. Le client doit justifier d’une résidence fixe en Algérie ou à l’étranger, et être âgé de 18 ans minimum et 70 ans maximum à la dernière échéance.

S. A. M.