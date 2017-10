Selon la SAFEC : L'infertilité touche plus d'hommes que de femmes

Les dernières statistiques indiquent que l’infertilité chez nous est en nette augmentation puisqu’elle passe de 15% à 20% actuellement, selon les chiffres donnés par la Société algérienne de fertilité et de contraception (SAFEC). En effet, sur 100 couples, 20 n’arriveraient pas à concevoir d’enfants naturellement durant les deux premières années de vie commune régulière. 65% des cas sont d'origine masculine puisque plus des deux tiers des cas traités sont de sexe masculin, ce qui veut dire que les tendances de l’infertilité se sont inversées en Algérie, touchant aujourd’hui plus d’hommes que de femmes. Les causes de l'infertilité sont très variées, relève les spécialistes, chez l'homme c'est généralement la mauvaise qualité du sperme qui en est la cause. En revanche, chez la femme, les troubles de l'ovulation, les infections et le retardement de la procréation jusqu'à un âge quelque peu avancé sont les principales causes de son infertilité. Une tendance à la hausse qui, paradoxalement, a encouragé beaucoup de couples à se prendre en charge à travers la procréation médicalement assistée pour espérer avoir des enfants. Une pratique devenue courante dans les différentes structures privées implantées à travers le pays. Même si le pourcentage de réussite de cette technique, aussi bien chez la femme que chez l’homme, est estimé à 33% et que les couples sont contraints de répéter plusieurs fois le même traitement pour aboutir à un résultat. Quand on sait que pour une FIV, le coût global est de 220 000DA, et qu'il faut parfois répéter l'opération plusieurs fois, bien des couples sont obligés de s'endetter. Surtout que la sécurité sociale ne répond qu'au bout de la deuxième et avec un pourcentage négligeable et insignifiant. Les spécialités conseillent enfin les couples qui veulent avoir des enfants de ne pas patienter longtemps avant de demander l’avis d’un spécialiste, car beaucoup de couples ont tendance à penser qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter avant deux ans de vie conjugale sans enfants. Ces spécialistes estiment qu’il est préférable de consulter après six mois seulement de vie conjugale. Les spécialistes appellent, enfin, à la nécessité de mettre en place un dispositif permettant aux couples souffrant de ce phénomène de bénéficier du remboursement des coûts liés à cette technique.

Farida Larbi