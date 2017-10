REGARD : Quand demander l’aumône devient métier

La mendicité est-elle devenue un métier ? Tout semble à croire de nos jours que demander l’aumône n’est pas forcément une affaire de dénuement ou d’impécuniosité, mais surtout de sous à «ramasser». Peu importe le procédé et la manière utilisés, l’essentiel étant de toucher cette fibre sensible de faire du bien qui sommeille en nous. En fait, tendre la main tente des femmes, des hommes et des enfants qui se mettent dans la peau de personnes blasées par la faim, la maladie et autres déboires de la vie pour mieux convaincre les passants à être «généreux». Pour l’anecdote, une mendiante connue sur la place d’Alger n’avait pas trouvé mieux que de répondre à un chauffeur de taxi qui lui demandait de lui faire la monnaie qu’elle n’avait pas bien travaillé ce jour-là. Eh oui, tendre sa main, c’est tout un art. C’est carrément un «job» comme les autres ou mieux. Le dernier mot revient sans doute à la recette du jour. Aujourd’hui, les artères d’Alger, les autoroutes, les cimetières et les mosquées sont de plus en plus envahis par des mendiants qui excellent dans l’art de tromper l’ennemi, devenant de véritables professionnels homologués et attitrés. De nos jours, croiser ces derniers n’étonne plus. Là où le bât blesse est l’aspect irréprochable et nickel de ces derniers aux yeux très souvent plus gros que le ventre, se montrant menaçants pour revendiquer l’aumône comme un droit tout en utilisant un chapelet d’injures à tous ceux qui «osent» continuer leur bonhomme de chemin sans céder. Ce nouveau business, juteux d’ailleurs, s’installe de plus en plus pour se transformer en fléau qui menace la société. pourtant la mendicité est bel et bien interdite en Algérie. Mieux encore, il existe des centres d’accueil pour prendre en charge les démunis. Aujourd’hui, les faux mendiants ne reculent devant rien, histoire de faire une bonne pioche en fin de journée. C’est dire que tous les chemins mènent à Rome, pardon aux généreux.

Samia D.