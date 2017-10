GRAND ANGLE : Remake ?

Le 13 janvier 2001, Benghazi connaissait les premières manifestations réclamant des réformes qui se sont étendues à d’autres villes libyennes dont Tripoli. Le 25 fevrier 2011, l’ancien président français, Nicolas Sarkozy déclarait «Kadhafi doit partir». Une semaine plus le tard, le 2 mars 2011, l’ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso, estimait à son tour que les événements en Libye avaient «montré que le colonel Kadhafi était une partie du problème et non de la solution» et que le moment était «venu qu'il parte». Le 17 mars, le Conseil de sécurité de l’ONU, votait la résolution 1973 suivie des premiers bombardements de l’OTAN. Le 20 octobre, après plusieurs mois de combats, Syrte, le dernier bastion des pro-Kadhafi, tombait aux mains des insurgés. Le président Libyen sera exécuté le même jour. Pourquoi ce rappel de faits aux conséquences désastreuses pour la Libye, son peuple et toute la région ? La réponse est à chercher dans les dernières évolutions constatées dans le dossier syrien. Et le moins que l’on puisse est que la similitude relevée entre les deux situations augure de la mise en œuvre d’une nouvelle approche dans le conflit syrien. En effet, alors que l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a annoncé jeudi qu'un nouveau cycle de pourparlers, le 8e round, sur la Syrie se tiendrait à partir du 28 novembre prochain et ce dans l’espoir de trouver une solution politique au conflit, Rex Tillerson, le secrétaire d'Etat américain a fait une déclaration pour le moins intrigante, au regard de la position américaine affichée sur le dossier syrien depuis l’élection de Donald Trump. En effet, il a affirmé que l’avenir de la Syrie se fera sans son président actuel. «Nous ne pensons pas qu'il y ait un futur pour le régime Assad et la famille Assad», a-t-il soutenu. Et de se faire plus explicite en affirmant que «le règne de la famille Assad arrive à sa fin» ajoutant comme détail que «la seule question reste de savoir comment cela sera provoqué». Cette déclaration qui est intervenue quelques heures avant la publication des conclusions du rapport des experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), indiquant que le régime de Damas est bien responsable de l'attaque de l’attaque au gaz sarin du 4 avril à Khan Cheikhoun dans le Nord de la Syrie et à laquelle est venue se greffer celle de l’ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies qui a affirmé que "le Conseil de sécurité doit envoyer un message clair (…)» a de quoi susciter les craintes de voir se rejouer en Syrie le remake du scénario libyen, d’autant que le recours à des frappes militaires après l'usage d'armes chimiques par Damas avait déjà été envisagée.

Nadia K.