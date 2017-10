Crise Catalane : Les séparatistes optent pour l’indépendance

Coup de tonner sous le ciel ibérique. Après plus d’un mois de bras de fer engagé avec le gouvernement de Madrid, les indépendantistes catalans sont allés jusqu’au bout de leur démarche hier. La rupture est consommée entre les dirigeants séparatistes de la Catalogne et l'Espagne.

Les partis séparatistes catalans ont ainsi présenté au parlement régional une résolution dans laquelle ils déclarent l'indépendance de leur région menacée de mise sous tutelle du gouvernement central, a annoncé un porte-parole de la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne. "Nous déclarons la Catalogne comme Etat indépendant sous forme de République", peut-on lire dans le préambule de cette résolution présentée par les indépendantistes, qui ont la majorité absolue au parlement régional, a précisé ce porte-parole. La résolution va en principe être soumise au vote lors d'une séance au Parlement catalan hier. Au même moment, le chef du gouvernement espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, a demandé au Sénat l'autorisation de destituer le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, et tout son gouvernement, pour contrer leurs projets indépendantistes. M. Rajoy a demandé "la destitution du président de la généralité de Catalogne, du vice-président et des conseillers" du gouvernement régional, sous les applaudissements des sénateurs, en majorité membres de son parti. Il a aussi assuré que son objectif était de permettre des élections régionales dans les six mois. Le Sénat espagnol qui s’était réuni hier devait prendre une mesure sans précédent en 40 ans, la mise sous tutelle de la Catalogne. M. Rajoy a immédiatement pris la parole. "C'est la première fois que l'on a recours à cet article depuis 1978", a dit le chef du gouvernement alors que le Sénat doit autoriser le gouvernement à faire usage de l'article 155 de la Constitution pour destituer l'exécutif indépendantiste catalan. Il a évoqué "une situation exceptionnelle", avec des conséquences "très graves pour beaucoup de personnes". L'article 155 de la Constitution permet à l'Etat de prendre le contrôle d'une "communauté autonome si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la Constitution ou d'autres lois". Cette crise politique a franchi un nouveau palier et inquiète le reste de l'Europe qui la suit de près, même si l'UE se garde d'intervenir. Face aux menaces de sécession des indépendantistes, M. Rajoy a demandé que le Sénat l'autorise à prendre des mesures drastiques : outre la destitution de l'exécutif indépendantiste de la région et la mise sous tutelle du Parlement catalan, ces pouvoirs devraient aussi lui permettre de mettre sous tutelle les médias publics et la police, le tout pendant une période pouvant durer six mois, avant des élections régionales en 2018. Le gouvernement a assuré vouloir uniquement "restaurer l'ordre constitutionnel" alors que les Catalans sont divisés sur la question de l'indépendance. Il s'agit de "l'emploi, la tranquillité des familles, qui sont en danger du fait de décisions capricieuses, unilatérales et illégales du gouvernement" catalan, avait assuré jeudi la vice-présidente du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria. Mais ces mesures risquent d'entraîner une forte résistance —se voulant pacifique— en Catalogne, une région très attachée à cette autonomie récupérée après la fin de la dictature franquiste (1939-1975). Les puissantes associations indépendantistes ANC et Omnium Cultural ont lancé des appels à manifester devant le Parlement catalan, avec le slogan : "La République nous attend, il faudra la défendre". La mise sous tutelle de la région pourrait contribuer à alimenter le ressentiment contre le Parti populaire (PP) de M. Rajoy, qui avait déjà obtenu que la Cour constitutionnelle rabote en 2010 le statut d'autonomie de la Catalogne. Beaucoup estiment qu'elle pourrait même renforcer l'indépendantisme. Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont, a déjà lancé que ces mesures cachaient en fait "l'intention vengeresse" de l'Etat contre la région insoumise. Il a laissé au Parlement catalan le soin de déterminer les conséquences de l'application du 155 "contre la Catalogne". Les partis séparatistes -allant de l'extrême gauche au centre droit- sont majoritaires en sièges (72 sur 135) au parlement catalan depuis septembre 2015. Ils conduisent un processus, présenté comme irréversible, pour conduire la région à l'indépendance, au grand dam d'une bonne partie des Catalans qui veulent rester espagnols. Le feuilleton espagnol continue à tenir toute l’Europe en haleine…

M. T.